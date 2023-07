«Superman : Legacy» : quel est cet acteur qui va incarner Green Lantern dans le film de James Gunn ?

Alors que David Corenswet et Rachel Brosnahan incarneront respectivement Clark Kent et Lois Lane dans «Superman : Legacy», Nathan Fillion se glissera dans la peau de Green Lantern, version Guy Gardner, dans le film de James Gunn.

Des «Gardiens de la galaxie» à «Superman : Legacy». Selon une information révélée mercredi par Variety, l’acteur Nathan Fillion a été choisi pour incarner Green Lantern dans le reboot très attendu, écrit et réalisé par James Gunn, patron avec Peter Safran de DC Comics.

Le comédien, qui est un ami fidèle du réalisateur avec qui il a notamment tourné «The Suicide Squad», succède ainsi à Ryan Reynolds. Le mari de Blake Lively s’est déjà glissé dans la peau de ce super-héros, version Hal Jordan (il en existe plusieurs dans les comics DC), dans le long-métrage «Green Lantern», sorti en 2011.

Isabela Merced et Edi Gathegi également au casting

Nos confrères de Variety révèlent également que l’actrice Isabela Merced, qui jouait Dora l’exploratrice dans le film «Dora et la cité perdue» (2019), prêtera ses traits à la super-héroïne Hawkgirl. Connu pour avoir interprété l’ex-mutant de «X-Men : le commencement» signé Marvel, Edi Gathegi campera, quant à lui, le rôle de Mister Terrific.

En juin dernier, on apprenait que la star montante américaine David Corenswet allait revêtir la cape rouge de Superman, laquelle a déjà été portée par le passé par Christopher Reeve, Brandon Routh et plus récemment Henry Cavill. De son côté, Rachel Brosnahan jouera son amoureuse, la journaliste Lois Lane.

«Superman : Legacy» est attendu sur les écrans français le 9 juillet 2025.