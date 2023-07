Daniel Radcliffe : la star prête à faire grève pour soutenir les scénaristes et les acteurs à Hollywood

Nommé mercredi à la 75 édition des Emmy Awards, Daniel Radcliffe a manifesté son soutien aux scénaristes en grève, ainsi qu'aux acteurs sur le point de lancer une action. Il s'est dit prêt à rejoindre le mouvement.

Solidaire. Alors qu'il est en lice pour l’Emmy Award du meilleur acteur pour sa performance dans «Weird: The Al Yankovic Story», Daniel Radcliffe a fait part, mercredi 12 juillet, de sa joie mais aussi de son soutien aux scénaristes, en grève depuis plus de deux mois.

Interrogé par Variety sur sa nomination en pleine grève de la Writers Guild of America (WGA), et alors que La Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) devrait se diriger vers une grève imminente, la star de 33 ans a loué le travail des scénaristes.

«Les acteurs ne peuvent rien faire sans les écrivains. Je suppose que de très bons improvisateurs y parviennent, mais je n'en fais pas partie. Je ne serais nulle part dans ma carrière si je n’avais pas travaillé avec des écrivains incroyables tout au long de ma vie», a souligné l'interprète d'Harry Potter au magazine américain, d’autant qu’une autre grève menace les Emmy Awards.

Une cérémonie des Emmy Awards menacée

Prévue le 18 septembre prochain, la cérémonie pourrait en effet être reportée en cas de grève des acteurs à Hollywood, lancée à l’initiative de la SAG-AFTRA qui représente 160.000 acteurs, figurants, et professionnels des médias du monde entier, travaillant pour le cinéma, la télévision ou encore la publicité.

Là encore, Daniel Radcliffe s’est dit avec eux. «Bien que ce soit quelque chose que personne ne souhaite, il semble que cela soit nécessaire. Être solidaire avec les écrivains est vraiment important en ce moment pour nous tous», a souligné l’acteur prêt lui aussi à rejoindre le mouvement. «Je suis prêt, et ces interviews (pour ma nomination aux Emmy) seront probablement mon dernier acte professionnel avant un petit moment», a-t-il conclu.

Pour mémoire, la grève des scénaristes a commencé en mai dernier. La WGA réclame une hausse des salaires auprès des producteurs du cinéma et de la télévision, en raison de l’essor des plates-formes de streaming.

De son côté, la Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists menace de faire grève, invoquant également une revalorisation salariale. Fin juin, plus de 300 acteurs d’Hollywood, dont de nombreuses stars comme Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Amy Schumer ou Ben Stiller, ont d’ailleurs fait savoir qu’ils soutenaient le mouvement et étaient prêts à se mettre en grève.

Cette dernière semble imminente. L'échéance fixée pour parvenir à un accord entre acteurs et grands studios d'Hollywood a en effet expiré ce jeudi 13 juillet, sans qu’aucun accord n’ai été conclu, a rapporté l'AFP.