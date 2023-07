Grève à Hollywood : qui est cette comédienne bien connue qui préside le principal syndicat des acteurs ?

Si elle est connue pour son rôle de Fran dans la série «Une nounou d’enfer», Fran Drescher est aussi la présidente depuis 2021 du SAG-AFTRA, le principal syndicat des acteurs à Hollywood, aujourd’hui opposé aux grands studios.

Ce jeudi 13 juillet, alors qu’une grève des acteurs menace Hollywood après celle des scénaristes, Fran Drescher est plus que jamais sur le devant de la scène.

The window to vote YES closes Jun 5 at 5pm PT. Go to https://t.co/dwztX64PR5 NOW keep the 100% solidarity going! pic.twitter.com/lDKr6kEUy9 — Fran Drescher (@frandrescher) June 1, 2023

Célèbre pour avoir incarné Fran Fine dans la série télévisée «Une nounou d’enfer» dans les années 1990, la comédienne et productrice américaine de 65 ans est aussi la présidente du SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists), qui regroupe 160.000 professionnels du petit et grand écran.

Elle a pris les commandes de ce syndicat des acteurs - le principal outre-Atlantique - en septembre 2021, succédant à Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman dans «Beverly Hills 90210»).

«Le capitalisme devenu un cannibale», selon l'américaine

Quatre ans avant d’occuper ce poste, cette ex-coiffeuse qui a été violée à 28 ans à son domicile lors d’un cambriolage qui a mal tourné puis a vaincu un cancer de l’utérus dans les années 2000, avait déclaré à Vulture que «le capitalisme (était) devenu un cannibale», selon elle.

C’est donc une femme déterminée qui se retrouve en première ligne à Hollywood, alors qu’une grève des acteurs se profile, lesquels rejoindraient les scénaristes mobilisés depuis le début du mois de mai. Face aux grands studios hollywoodiens, le syndicat SAG-AFTRA réclame notamment une revalorisation des salaires et dénonce les dangers de l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Après plus de quatre semaines de négociations, aucun accord n’a été trouvé ce jeudi 13 juillet. «Les réponses de l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision aux propositions les plus importantes du syndicat ont été insultantes et ne respectent pas notre contribution capitale à cette industrie. Les employeurs ont refusé de s'impliquer de manière significative sur certains sujets et, sur d'autres, nous ont complètement ignorés», a écrit le syndicat présidé par Fran Drescher dans un communiqué.

Le bureau du syndicat doit entériner dans la journée le début de la grève.