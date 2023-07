Robert Oppenheimer : tout savoir sur «le père de la bombe atomique», héros du film de Christopher Nolan

Cillian Murphy l’incarnera au cinéma dans le prochain film de Christopher Nolan, qui sort le 19 juillet. Qui était Robert Oppenheimer, ce scientifique américain connu comme «le père de la bombe atomique» ?

A la fin de sa vie, il a tenté de «trouver un sens à ce que les sciences ont apporté à la vie humaine». Alors que les livres d’histoire le présentent comme «le père de la bombe atomique», la vie de Robert Oppenheimer reste pour le moins méconnue.

Le réalisateur Christopher Nolan entend bien combler nos lacunes grâce à son nouveau long-métrage, le biopic «Oppenheimer», qui sera dévoilé le 19 juillet au cinéma, et pour lequel l’acteur irlandais Cillian Murphy («Peaky Blinders») prête ses traits au scientifique américain.

doté d'Une intelligence rare

Robert Oppenheimer a vu le jour le 22 avril 1904, à New York, dans une famille aisée d’origine juive allemande. Le jeune garçon à la santé fragile mais doté d’une intelligence rare, s’est très tôt passionné pour la littérature, la poésie, ainsi que pour les minéraux, à tel point qu’il est élu, à seulement 11 ans, plus jeune membre de la Société minéralogique de sa ville.

Diplômée de la prestigieuse université Harvard, celui qui parlait couramment anglais, français et allemand, et s’était spécialisé en chimie, s’est envolé en 1925 pour le Royaume-Uni, avant d’être certifié docteur en physique en Allemagne. De retour aux Etats-Unis quatre ans plus tard, Robert Oppenheimer est engagé comme enseignant à l’université de Berkeley, en Californie, ce qui ne l’a pas empêché de poursuivre ses recherches en physique nucléaire.

En 1939, Albert Einstein a averti le président américain de l’époque, Franklin D. Roosevelt, de l'importance d'un nouveau processus, la fission nucléaire, découvert par le chimiste allemand Otto Hahn, qui pouvait déboucher sur la fabrication «de bombes d'un nouveau type d'une très grande puissance». Un comité consultatif de l'uranium est alors constitué.

À la tête du projet «Manhattan»

Reconnu pour son travail en matière de physique nucléaire, Robert Oppenheimer est recruté en 1943, et nommé directeur du laboratoire secret de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, où est lancé le projet «Manhattan» visant à créer une arme atomique. Les meilleurs physiciens américains et britanniques, ainsi que des scientifiques de divers pays européens qui ont fui le nazisme, sont réunis pour ce programme.

Le 16 juillet 1945, à 05H30, les Américains ont testé leur première bombe atomique lors de l'essai «Trinity» à Alamogordo, dans le désert du Nouveau-Mexique, signant le début de l'ère nucléaire. Le 6 août, à 8h15, l'aviation américaine a largué une bombe atomique, «Little boy», de 4,5 tonnes sur Hiroshima, qui fera 140.000 victimes. Le 9 août, à 11h02, une seconde bombe atomique, «Fat man», est tombée sur Nagasaki, causant la mort de 74.000 personnes. Robert Oppenheimer est conscient qu'il a créé une bombe capable de détruire les mondes.

Le 25 octobre 1945, celui-ci est reçu par le nouveau président des Etats-Unis, Harry S. Truman, à qui il a fait part de ses remords quant à l’utilisation de cette arme. «J’ai du sang sur les mains», aurait déclaré le scientifique. Dès 1949, et alors que l’URSS commençait à développer ses propres bombes atomiques, l’homme a plaidé pour un contrôle international de l’énergie nucléaire. Il s’opposa farouchement à l’élaboration de la bombe H, aussi appelé bombe à hydrogène.

Le «destructeur des mondes» réhabilité

Quelques mois plus tard, dans une Amérique maccarthyste, Robert Oppenheimer est accusé d’avoir sympathisé avec les communistes. Il sera réhabilité sous l’ère du président John Fitzgerald Kennedy, lequel lui a remis en 1963 le prix Enrico-Fermi. Robert Oppenheimer s’est éteint le 18 février 1967 à son domicile de Princeton (New Jersey), après s’être battu pendant de longs mois contre un cancer de la gorge. Il avait 62 ans.

A noter que Christopher Nolan s’est inspiré pour son film événement de la biographie «American Prometheus : The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer», de Kai Bird et Martin J. Sherwin, récompensée du prix Pulitzer en 2006.