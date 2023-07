Titanic : une grande exposition sur le célèbre paquebot s'installe à Paris dès le 18 juillet

Une grande exposition dédiée à l’histoire du Titanic s’installe dans la capitale, à Paris Expo-Porte de Versailles, du 18 juillet au 10 septembre.

Plus d’un siècle après le terrible naufrage du Titanic, et un mois après l'implosion du sous-marin Titan, Paris Expo accueillera, dès le 18 juillet prochain, une grande exposition consacrée à cette tragique collision avec un iceberg, qui a fait plus de 1500 victimes.

Pensée comme un hommage aux passagers, cette exposition familiale de plus de 2000 m2 reviendra sur l’histoire du paquebot britannique, qui a sombré dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, et mettra à l’honneur plusieurs récits marquants d’hommes et de femmes à bord du Titanic, comme celui du Capitaine Smith.

Ce dernier avait prévu de prendre sa retraite, mais la White Star l’avait convaincu de rester pour superviser la première traversée transatlantique du Titanic. Le Capitaine Smith avait promis à sa femme et à sa fille qu’il prendrait sa retraite après la traversée.

©RMS Titanic, Inc



le grand escalier, plus de 200 objets...

Les visiteurs pourront également admirer des reconstitutions de cabines, ainsi que la réplique à taille réelle du Grand Escalier, visible pour la première fois en France. Lieu emblématique du Titanic, cet escalier était décoré de panneaux en chêne et comportait une verrière en fer forgé.

©RMS Titanic, Inc ©RMS Titanic, Inc

Plus de 200 objets seront aussi exposés. Parmi eux : des sacs, des précieux bijoux portés le soir en mer par les femmes de premières classes, dont une bague filigrane sertie de diamants, de la vaisselle, une paire de jumelles ayant vraisemblablement appartenu à un passager, ou encore le télégraphe du navire.

©RMS Titanic, Inc ©RMS Titanic, Inc



Tous ces objets récupérés au fond de l’océan et réunis dans le cadre de cette exposition ont été remontés à la surface par les équipes du directeur des recherches sous-marines Paul-Henri Nargeolet.

Le spécialiste français faisait partie des cinq passagers qui ont perdu la vie dans l’implosion du Titan, le submersible déployé par OceanGate pour observer l'épave du Titanic. Paul-Henri Nargeolet devait être présent lors de l’inauguration de l’exposition.

«Titanic : l’exposition», Paris Expo – Porte de Versailles (Paris 15e), du 18 juillet au 10 septembre, à partir de 24€ le billet d’entrée.