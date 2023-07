Jane Birkin est morte ce dimanche à l'âge de 76 ans

L'actrice, chanteuse et réalisatrice Jane Birkin s'est éteinte ce dimanche 16 juillet à l'âge de 76 ans. Disciple et muse de Serge Gainsbourg, elle avait annulé une série de concerts pour des raisons de santé.

L’interprète de «Je t’aime moi non plus» ou de «Di Doo Dah» n’est plus. L’actrice, chanteuse et réalisatrice franco-britannique Jane Birkin est décédée ce dimanche 16 juillet. Elle avait 76 ans. Elle a été retrouvée sans vie dans son logement, à Paris.

Présente à la cérémonie des Césars 2023, elle avait toutefois annulé des concerts prévus en juin à l’Olympia et à la Cigale à l’occasion de la tournée «Oh ! Pardon tu dormais». Elle donnait alors «rendez-vous cet automne» aux adeptes de sa musique. «Vous me manquez», disait-elle dans son communiqué. Ce dimanche, c’est elle qui va manquer au milieu de la musique et du cinéma.

«L'Anglaise préférée des Français»

Celle que l’on surnommait «l’Anglaise préférée des Français» a fait ses premiers pas au théâtre en Angleterre, dans une pièce de Graham Greene, avant de rencontrer le compositeur John Barry (auteur de la bande originale de plusieurs films James Bond), qu’elle épousera à la fin des années 60. De cette union naîtra Kate Barry, sa fille aînée.

Elle passe alors des planches aux studios de cinéma, avec un second rôle dans le «Blow-up» de Michelangelo Antonioni, puis devient une actrice de premier plan en rencontrant Serge Gainsbourg sur le tournage de «Slogan» de Pierre Grimblat. Éperdument amoureuse, elle devient d’abord la disciple, puis la muse de l’artiste, avant de donner naissance à leur fille, Charlotte.

La chanson «Je t’aime moi non plus», que le couple a chanté en duo, a largement choqué l’opinion pour ses paroles très explicites. Serge Gainsbourg en fera d’ailleurs un film ambigu en 1976, d’abord interdit aux moins de 18 ans, avec Jane Birkin dans le rôle-titre. Mais souffrant de l’alcoolisme et des coups de son mari, elle le quitte définitivement en 1980.

Plus de 50 ans de carrière et près de 300 chansons

La chanteuse dispose d’un répertoire riche de 292 titres et de 14 albums entre 1969 et 2020, dont la moitié en collaboration avec Gainsbourg. «Il faut 10 ans pour écouter tout ça» disait-elle lors de la sortie de l’intégrale de ses chansons, en septembre 2022.

Après la mort de son éternel amour en 1991, Jane Birkin devient plus discrète sur la scène médiatique. Elle poursuit tout de même au cinéma, chez Jean-Pierre Mocky («Noir comme le souvenir»), chez sa grande amie Agnès Varda («Les Cent et Une Nuits de Simon Cinéma») ou encore avec Catherine Corsini («Mariées mais pas trop»).

Elle réalise son premier long-métrage, «Boxes», en 2006, où elle joue le rôle-titre aux côtés de Géraldine Chaplin et Michel Piccoli. Elle avait été victime d'un AVC en août 2021, mais s'était remise de cette épreuve.

Sa dernière apparition en salles date de janvier 2022, pour le documentaire «Jane par Charlotte», où Charlotte Gainsbourg filme sa mère durant plusieurs mois à travers le monde, tout en se faisant d’intimes confidences. Alors qu'elle apparaissait très complice avec sa fille, elle n'aura pas la chance d'ouvrir, à ses côtés, le musée Gainsbourg dans l'ancienne maison de l'artiste, le 20 septembre prochain.