Mort de Jane Birkin : les réactions après le décès de la chanteuse et actrice

Ce dimanche 16 juillet, la chanteuse et actrice Jane Birkin est morte à l’âge de 76 ans à son domicile. Depuis l’annonce de son décès, plusieurs personnalités publiques ont rendu hommage à la star.

Une étoile s’est éteinte. Le corps sans vie de la chanteuse et actrice, Jane Birkin, a été retrouvé ce dimanche 16 juillet à son domicile parisien. Elle est morte à l’âge de 76 ans. Depuis l’annonce de son décès, plusieurs personnalités publiques et politiques ont rendu hommage à cette actrice vue dans «La Fille prodigue» ou encore dans «La Piscine» avec Alain Delon.

Menna Rawlings, ambassadrice du Royaume-Uni en France, s'est dit «triste d'apprendre le décès de Jane Birkin (...) "la plus française des artistes britanniques"».

Sur son compte Instagram, le chanteur Etienne Daho a rendu un hommage émouvant à Jane Birkin, dont il avait produit et composé l'album «Oh ! Pardon tu dormais...». «Jane, inimaginable de vivre dans un monde sans ta lumière», a-t-il écrit.

Pour la Première ministre, Élisabeth Borne, Jane Birkin «aura transcendé les générations». «Une icône inoubliable, une voix et un charme unique. Tristesse d’apprendre la disparition de Jane Birkin. Par sa musique et son talent, elle aura transcendé les générations. Merci pour les émotions suscitées et cet héritage qui vivra éternellement», a écrit la locataire de Matignon.

«Vous avez marqué tant de générations, avec votre disparition c’est une page qui se tourne. Vous avez su «fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve» et, pensant à vous Jane Birkin aujourd’hui, "se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut, le soleil above, radieux"», a écrit Olivia Grégoire, ministre française déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme.

«Jane Birkin, la plus parisienne des Anglaises nous a quittés. Nous n’oublierons jamais ses chansons, ses rires ou son accent incomparable qui nous ont toujours accompagnés. Toutes mes pensées à sa famille, à celles et ceux qui l’ont aimée. Et ils sont nombreux», a tweeté Anne Hidalgo.

Le ministère de la Culture a rendu hommage à cette star dont «ses collaborations avec les plus grands (Serge Gainsbourg, Etienne Daho ou encore Agnès Varda) ont fait d'elle une icône francophone intemporelle».

«Plus encore que la muse d’un génie, elle le fut d’une époque. Adieu Jane Birkin», a réagi, pour sa part Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste.

Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, a estimé que «Jane Birkin restera une icône intemporelle de la musique et du cinéma grâce à sa voix unique et sa sensibilité qui ont marqué des générations».

