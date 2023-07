Mort de Jane Birkin : Munkey, le singe en peluche qui l’a accompagnée toute sa vie

Décédée ce dimanche 16 juillet à l’âge de 76 ans, Jane Birkin a marqué toute une génération. Tout au long de sa vie, l’actrice et chanteuse franco-britannique aura eu un compagnon particulier : sa peluche Munkey.

C’est une icône de la culture française et britannique qui s’en est allée. Jane Birkin, actrice et chanteuse franco-britannique, s’est éteinte ce dimanche 16 juillet, à Paris. Grandement liée à Serge Gainsbourg, Jane Birkin lui avait témoigné un geste d’affection particulier à son décès, en 1991, en lui confiant son bien le plus précieux : sa peluche Munkey.

Une peluche pour protéger Serge Gainsbourg «dans l'après-vie»

Comme elle l’expliquait dans son autobiographie, Munkey Diaries, publiée en 2018, Jane Birkin a déposé son singe en peluche, remporté lors d’une tombola et qu’elle avait depuis son enfance, sur le cercueil de Serge Gainsbourg. «Devant la dévastation de mes enfants, j’ai déposé Munkey dans les bras de Serge dans le cercueil où il reposait, tel un pharaon. Mon singe pour le protéger dans l’après-vie», explique-t-elle dans son ouvrage.

Un symbole fort d'affection de celle qui fut la muse de Serge Gainsbourg, collaborant notamment sur la sulfureuse chanson intitulée «Je t’aime … moi non plus».

Un objet fétiche pour Jane Birkin

Cette peluche est célèbre puisqu’elle apparait sur la poche de l’album de Serge Gainsbourg, «L’Histoire de Melody Nelson», collée au ventre d’une Jane Birkin enceinte de Charlotte Gainsbourg. Cette dernière raconta notamment en 2011, dans l’Express, qu’il s’agissait d’un objet fétiche de sa mère.

«C’était son singe, son doudou : je l’ai toujours vue avec. Quand mon père est mort, elle l’a glissé dans sa tombe. Munkey nous accompagnait partout», a-t-elle déclaré.