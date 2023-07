Mort de Jane Birkin : quand Charlotte Gainsbourg se confiait sur ses relations avec ses parents

La chanteuse et actrice Jane Birkin s'est éteinte ce dimanche 16 juillet à l’âge de 76 ans. De sa relation avec Serge Gainsbourg est née la célèbre actrice Charlotte Gainsbourg, qui s’était récemment confiée sur ses rapports avec sa mère.

Des rapports complexes, pudiques mais sincères. Tels étaient les relations qu’entretenait Charlotte Gainsbourg avec son célèbre père Serge et avec sa mère, la chanteuse et actrice Jane Birkin, disparue ce dimanche 16 juillet à l’âge de 76 ans.

Il y a pile un an, en juillet 2022, Charlotte Gainsbourg présentait «Jane par Charlotte» au festival de Cannes. Dans ce documentaire, la fille a filmé la mère pendant trois ans dans son quotidien, afin de la mettre en lumière sous un nouveau jour.

Dans un épisode de l’émission Sept à Huit diffusé en décembre 2022, Charlotte Gainsbourg avait fait quelques confidences sur sa relation avec sa mère Jane Birkin. Si leur amour l’une pour l’autre est certain, il a toujours été enrobé d’une grande pudeur : «En fait, on se dit “je t’aime” à des moments critiques. Elle a eu très peur quand j’ai eu un accident au cerveau, et du coup, c’est dans ces moments-là qu’il y a des déclarations», avait-elle déclaré.

Une complicité consolidée

Cette réserve dans l’expression de l’amour, Charlotte Gainsbourg la partageait aussi avec son père Serge : «On a une facilité à se faire des déclarations par le biais d’une caméra ou d’un micro (...) Avec mon père, c’était un micro et avec ma mère, moi en tout cas, c’est avec une caméra», s’était-elle souvenue à la même occasion.

Face à la caméra de Sept à Huit, elle avait décrit une famille composée d’un père «très pudique» et d’une mère à «d’une culture anglaise plutôt bourgeoise».

Toutefois, toute cette retenue n’avait pas empêché les ressentiments à l’époque, notamment du côté de Jane Birkin, qui a pu se sentir délaissée par la fille et penser que celle-ci n’avait d’yeux que pour son père : «Je pense que j’ai tellement parlé de mon père, parce qu’il me manquait tellement. Je ne lui témoignais pas grand chose peut-être», avait-elle regretté.

Le tournage de «Jane par Charlotte» avait été l’occasion pour les deux femmes de se rapprocher, de s’amuser et de bousculer un peu cette pudeur établie depuis toujours : «J’ai eu envie d’un moment privilégié, que j’ai eu. Il n’y a pas eu beaucoup de tendresse dans le passé, parce que ce n’est pas notre code. Mais aujourd’hui, moi, j’en ai besoin. Donc je le réclame et j’ai moins d’inhibition à le témoigner aussi», s’était-elle souvenue.