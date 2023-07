«Mission : Impossible» : le nouveau volet fait un excellent démarrage, mais pas autant qu'espéré

Le nouveau «Mission : Impossible», dans lequel Tom Cruise se débat contre une intelligence artificielle hors de contrôle, domine le box-office nord-américain, selon des estimations provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Tom Cruise a (en partie) réussi sa mission. «Dead Reckoning, partie 1» a engrangé 52,6 millions de dollars pour son premier week-end de sortie. Sur cinq jours, le film établit ainsi le record d'ouverture de la franchise aux États-Unis, avec 80 millions de dollars, comme le rapporte Deadline qui précise que le précédent record en la matière appartenait jusque-là à «Mission : Impossible II».

Ces 80 millions de dollars restent cependant en deçà des projections des producteurs qui - histoire de rentabiliser rapidement leur bébé de 300 millions de dollars - espéraient bien générer quelque 90 millions de dollars sur cette même période.

Le film devrait néanmoins continuer à faire venir le public en masse dans les salles, d’autant qu’il bénéficie d’excellents retours, avec notamment un score de 96% sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, ainsi qu’un A sur CinemaScore.

Un thriller controversé en deuxième position

En deuxième place du box-office américain, «Sound of Freedom», thriller encensé par les milieux conservateurs américains et qui raconte le combat d'un agent démissionnaire contre le trafic sexuel d'enfants en Colombie, a engrangé 27 millions de dollars de recettes.

Ses détracteurs accusent ce film de faire écho à des théories du complot véhiculées par la nébuleuse QAnon, dénonçant une supposée cabale pédocriminelle internationale. Si le studio à l'origine du long-métrage, Angel Studios, a assuré s'en tenir à la vérité, l'acteur principal Jim Caviezel et l'agent qui a inspiré l'histoire du film Tim Ballard, ont tous deux relayé certaines de ces théories.

Le dernier volet de la saga d'horreur «Insidious : The Red Door», dans lequel un père et son fils combattent des démons, est quant à lui rétrogradé de la première à la troisième place, avec 13 millions de dollars de recettes.



C'est plus que le blockbuster «Indiana Jones et le cadran de la destinée», qui récolte pour son troisième week-end de sortie seulement 12 millions de dollars et figure en quatrième position.

Le long-métrage d'animation «Elémentaire», conte fantastique du studio Pixar (Disney) qui place l'immigration en trame de fond, ferme le ban du top 5 à 8,7 millions. A noter que le top devrait être complètement chamboulé sous peu, avec les sorties dans quelques jours de deux autres mastodontes de l'été, à savoir «Barbie» de Warner Bros. et «Oppenheimer» d'Universal.

Voici le reste du top 10 actuel :



6 - «Spider-Man : Across the Spider-Verse» (6 millions de dollars)



7 - «Transformers : Rise of the Beasts» (3,4 millions)



8 - «Le Challenge» (3,3 millions)



9 - «Joy Ride» (2,6 millions)



10 - «La Petite sirène» (2,4 millions)