«Mission : impossible» : le prochain volet sera «extraordinaire», selon Simon Pegg

A peine «Mission Impossible 7» sorti, l’acteur Simon Pegg promet déjà que le prochain volet, prévu en juin de l’année prochaine, sera tout aussi incroyable, voire encore plus fou.

Toujours plus ? Alors que «Mission impossible : Dead Reckoning partie 1» cartonne au box-office après sa sortie mercredi 12 juillet dernier en France et deux jours après aux Etats-Unis, le prochain volet pourrait être encore plus spectaculaire.

C’est ce qu’a laissé entendre l’acteur Simon Pegg, alias Benji Dunn dans la franchise, à l’occasion d’une récente interview accordée à Variety. Interrogé sur l’avancement du tournage de ce volet à venir, l’acteur britannique, qui campe à l’écran l’informaticien de la bande d’Ethan Hunt depuis 2006, s’est livré à quelques confidences.

«Je peux vous dire que nous avons déjà tourné des trucs qui font que la première partie semble apprivoisée», suggérant que «Mission impossible : Dead Reckoning partie 2» pourrait être encore plus dangereux et effrayant.

«S'asseoir avec un public et regarder la première partie et savoir ce qui vient, je ressens ce sens suprême de l'ironie dramatique», poursuit-il. «Ce sera extraordinaire et surprenant et aura également le même degré de cœur, de caractère, avec ce souci du détail qu’apportent toujours Tom (Cruise) et (Christopher) McQuarrie», conclut-il.

Alors que «Mission Impossible : Dead Reckoning partie 1» offre déjà des cascades toujours plus impressionnantes - dévoilant notamment Tom Cruise sautant d’une falaise à moto, séquence considérée comme la plus dangereuse jamais tentée dans la franchise selon l'acteur de 61 ans - les propos de Simon Pegg attisent déjà la curiosité des fans.

Une annonce faite à un peu moins d’un an de la sortie du 8e opus de la franchise, attendu le 24 juin 2024 en France. Une date qui pourrait être impactée par la grève des acteurs.