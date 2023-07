Taylor Swift : la chanteuse bat le record de l'artiste féminine ayant le plus grand nombre d'albums n°1

Taylor Swift a battu le record du plus grand nombre d'albums classés n°1 pour une artiste féminine, et est également devenue la première femme de l'Histoire à avoir quatre albums en même temps dans le Top 10 du palmarès des 200 albums du Billboard.

Une fois de plus, Taylor Swift a atteint le sommet du palmarès des 200 albums du Billboard, comme le rapporte le magazine du même nom. Son 12e album n°1 - le récent «Speak Now (version de Taylor)» - lui permet de désormais compter le plus grand nombre d'albums classés n°1 pour une artiste féminine de l'Histoire, un titre qu’elle partageait jusqu’à présent avec Barbra Streisand (11).

L'édition réenregistrée de «Speak Now» de 2010, troisième album studio de l’interprète de «Shake It Off», s’est hissé à la première place moins d'un an après que son album de 2022, «Midnights» avait lui aussi atteint le sommet du classement.

Taylor Swift est maintenant la première artiste vivante à avoir quatre albums dans le top 10 en même temps avec, en plus de «Midnights» et «Speak Now (Taylor's Version)», «Folklore» et «Lover».

À l'heure actuelle, la chanteuse est à égalité avec Drake pour le troisième plus grand nombre de n°1, et se trouve juste derrière les Beatles (19) et JAY-Z (14) pour le plus grand nombre d’ albums n°1 de l'Histoire.

Taylor Swift participe actuellement à sa tournée «Eras», qu'elle a récemment prolongée jusqu'en 2024. Interrompue à cause de nouveaux problèmes techniques liés à la forte demande, la vente des billets pour ses concerts en France - ouverte seulement aux fans qui ont été pré-sélectionnés pour y participer - reprend d’ailleurs cette semaine.