«Barbenheimer» : quel est ce phénomène qui débarque ce mercredi au cinéma ?

Une guerre sans merci va opposer les blockbusters «Barbie» et «Oppenheimer», qui sortent tous les deux au cinéma ce mercredi. Un duel au box-office baptisé «Barbenheimer».

Ce mercredi 19 juillet, les cinéphiles vont se diviser en deux clans. Il y a ceux qui iront voir «Barbie», le nouveau film de Greta Gerwig, et ceux qui préfèreront découvrir l’histoire du père de la bombe atomique grâce à «Oppenheimer», signé Christopher Nolan. Mais d'autres ne feront pas de choix et enchaîneront les séances pour cette sortie commune. Le phénomène «Barbenheimer», contraction des titres de ces deux productions hollywoodienne, est lancée et bat son plein.

S’il s’agit de deux blockbusters de l’été très attendus par le public, «Barbie» et «Oppenheimer» sont pourtant diamétralement opposés tant sur le fond que sur la forme. Le premier long-métrage à l’univers ultra coloré - voire un raz-de-marée rose bonbon - propose une relecture pop et décalée du destin de la plus célèbre des poupées. Dans une mise en scène kitsch qui assume le second degré, Margot Robbie incarne la blonde californienne qui troque ses talons contre des Birkenstock pour affronter le monde réel… avec pour compagnon venu de Barbieland, l’éternel Ken campé par Ryan Gosling.

Le thriller historique de Christopher Nolan («Interstellar», «Dunkerque») est, quant à lui, beaucoup plus sombre et assurément moins drôle. Il retrace en effet le parcours complexe et controversé de Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), le père de la bombe atomique qui a reconnu «avoir du sang sur les mains» après les épisodes tragiques d’Hiroshima et Nagasaki lors de la Seconde Guerre mondiale.

Si les deux sujets sont passionnants, reste à savoir s'il faut les découvrir au cinéma et dans quel ordre ils méritent d’être vus sur grand écran.

Des mèmes hilarants sur les réseaux sociaux

Ce face-à-face dont s’amusent Warner Bros. et Universal Pictures (les distributeurs respectifs de ces films au budget de 100 millions de dollars), a donné lieu à de nombreux produits de merchandising comme des tee-shirts avec la superposition des deux héros. Il a surtout suscité un emballement sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines.

Se inaugura oficialmente la semana #Barbenheimer pic.twitter.com/T62QXTQ4Oe — The Top Comics (@TheTopComics) July 18, 2023

Cette semaine, c’est BARBENHEIMER !





Vous allez voir les deux ? pic.twitter.com/g26b6UAuLY —(@tori10__) July 17, 2023

Les internautes ont imaginé des mèmes et des créations artistiques en tout genre, comme une bande-annonce qui mixe les deux films. Un formidable coup marketing pour les deux équipes du film, lesquelles jouent de cette bataille amicale.

«J’adore cette solidarité, alors que les gens ont essayé de nous monter les uns contre les autres. (…) Il est évident qu'il faut d'abord voir ‘Oppenheimer’, puis se nettoyer le palais avec ‘Barbie’», a confié au Hollywood Reporter la comédienne Issa Rae, qui joue Barbie présidente.

Quant à l’acteur Cillian Murphy qui tient le rôle-titre du film de Christopher Nolan, il a déclaré à Variety : «C’est une bonne chose pour l'industrie et pour le public que deux films extraordinaires réalisés par des cinéastes extraordinaires sortent le même jour. On peut passer toute une journée au cinéma, qu'y a-t-il de mieux que cela ?»

C'est d'autant plus capital pour l’industrie cinématographique que les scénaristes et les acteurs sont actuellement en grève à Hollywood.