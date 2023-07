Exposition Titanic à Paris : ces 5 objets et répliques à découvrir

Une exposition événement dédiée à l’histoire du Titanic débarque à Paris à partir du 18 juillet, plus d’un siècle après le naufrage. Voici 5 répliques et objets authentiques récupérés au fond de l’océan que vous pourrez admirer au fil du parcours.

La réplique du Grand Escalier

Dans le cadre de cette exposition, installée à Paris-Expo-Porte de Versailles et déployée sur plus de 2000 m2, les visiteurs pourront notamment admirer, pour la première fois en France, la réplique à taille réelle du Grand Escalier. Cette structure emblématique du Titanic était décoré de panneaux en chêne et réservé aux premières classes.

©RMS Titanic, Inc



Une bague sertie de diamants

Plusieurs bijoux portés par les femmes de première classe seront également exposés, dont cette bague ci-dessous, sertie de diamants. Certains passagers ont confié leurs objets de valeur au chef de cabine du Titanic, Herbert McElroy, pour les garder en lieu sûr. D’autres les portaient dans des ceintures porte-monnaie, ou les cachaient dans de vieilles malles.

©RMS Titanic, Inc



Le télégraphe du navire

Autre objet iconique à voir : le télégraphe du navire. Dès que le premier officier William Murdoch a reçu les nouvelles de la vigie, il a donné l'ordre de fixer «la barre à tribord toute, en arrière toute». Son message a immédiatement été relayé à la salle des machines via le télégraphe du navire. Mais le Titanic avançait trop lentement et l'iceberg a percuté le navire au passage.

©RMS Titanic, Inc



Des cabines reconstituées

Visible jusqu’en septembre, cette exposition XXL donne aussi à voir des cabines reconstituées de première et de troisième classe, qui étaient équipées de quatre couchettes. Le tarif des billets variait de 55.000 euros au cours actuel en première classe, à 800 euros au cours actuel en troisième classe. Le tarif des chambres les plus chères représentait plus de 100.000 euros au cours actuel.

©RMS Titanic, Inc ©RMS Titanic, Inc



Une paire de jumelles française

Plus de 200 objets authentiques remontés à la surface ont été réunis, dont cette paire de jumelles, fabriquée par la société française Lemaire, et qui a vraisemblablement appartenu à un passager. Des sacs, des vêtements, de la vaisselle, ou encore un logomètre (appareil pour mesurer le rapport de deux grandeurs électriques), seront par ailleurs montrés au public.

©RMS Titanic, Inc

«Titanic : l’exposition», Paris Expo – Porte de Versailles (Paris 15e), du 18 juillet au 10 septembre, à partir de 24€ le billet d’entrée.