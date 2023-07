Grève des acteurs à Hollywood : 39 projets de films et de séries autorisés à poursuivre leur tournage

La SAG-AFTRA, syndicat américain des acteurs, a accordé l'autorisation à 39 productions indépendantes de tourner pendant la grève des professionnels du secteur.

La grève des acteurs (qui s’ajoute à celle des scénaristes) pourrait totalement bouleverser le calendrier de sortie des films et des séries de cette année. Cependant, le syndicat SAG-AFTRA a ce mardi donné son feu vert à 39 productions, leur accordant le droit de tourner malgré la grève.

Le syndicat, qui avait annoncé préalablement qu'il accorderait des dérogations pour les films et productions télévisées indépendants, a précisé avoir vérifié que les sociétés de production en charge de ces projets n'avaient aucun lien avec l'Alliance des producteurs de films et de télévision, qui négocie actuellement au nom des plus grands studios. Certains des projets sont déjà terminés, mais se devaient d’obtenir une dérogation pour que les acteurs fassent de la promotion.

La liste des 39 créations comprend notamment deux projets d'A24, la société de production derrière le film oscarisé «Everything Everywhere All at Once». Il s’agit de «Mother Mary», avec Anne Hathaway et Michaela Coel, et «Death of a Unicorn», avec Paul Rudd et Jenna Ortega, dont le tournage devrait bientôt commencer en Hongrie, précise Variety.

Elle inclut également le thriller «The Rivals of Amziah King», avec Matthew McConaughey, «Flight Risk», avec Mark Wahlberg et réalisé par Mel Gibson, «Dust Bunny» avec Mads Mikkelsen et Sigourney Weaver, «Bride Hard» avec Rebel Wilson, et «The Chosen», une série télévisée sur la vie de Jésus.





SAG-AFTRA a lancé il y a une semaine sa première grève contre les sociétés de cinéma et de télévision en 43 ans.

Here’s the simple truth: We’re up against a system where those in charge of multibillion-dollar media conglomerates are rewarded for exploiting workers. We’re fighting for the survival of our profession.





Read more from your Negotiating Committee: https://t.co/kygjwEpfiU pic.twitter.com/U28BPqEizS — SAG-AFTRA (@sagaftra) July 18, 2023

Les acteurs américains ont quitté les plateaux du monde entier après une rupture des négociations entre la Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) et l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP).

Les principales revendications concernent un encadrement de l'usage de l'intelligence artificielle concernant l'éthique et la menace qu'elle fait peser sur les emplois, une négocation sur les revenus en lien avec les plates-formes de streaming, ainsi que des augmentations sur le salaire minimum.

Cette grève des acteurs a provoqué de nouveaux bouleversements à Hollywood, déjà sous le choc de la grève en cours de la Writers Guild of America, qui défend les intérets des scénaristes. Ces derniers en sont maintenant déjà rendus à leur troisième mois de grève. Leur action a mis sur pause tous ou presque tous les projets ciné et télé en cours. A noter qu'il s'agit de la première grève conjointe des deux syndicats en plus de 60 ans.