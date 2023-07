«Mystère à Venise» : la nouvelle bande-annonce avec Kenneth Branagh et Camille Cottin donne froid dans le dos

«Mystère à Venise», nouveau volet des aventures cinématographiques d’Hercule Poirot campé et réalisé par Kenneth Branagh avec l’actrice Camille Cottin au casting, est attendu en salles le 13 septembre prochain. Sa nouvelle bande-annonce donne froid dans le dos.

Hercule Poirot aux prises avec des forces venues d’outre-tombe. Après un premier teaser en avril dernier, une nouvelle bande-annonce de «Mystère à Venise» a été dévoilée par 20th Century Studios. Séance de spiritisme, palais hanté, surnaturel, visions terrifiantes… sont au rendez-vous dans ce nouvel opus, qui promet de jouer la carte du grand frisson.

Dans «Mystère à Venise», Hercule Poirot, désormais à la retraite et exilé dans la Sérénissime, se voit contraint de reprendre du service, après une séance de spiritisme qui tourne mal, durant laquelle l'un des invités est assassiné.

L'esprit cartésien d'Hercule Poirot mis à l'épreuve

Il n'en fallait pas plus, pour que le célèbre détective, né de l'imagination de la romancière Agatha Christie, boucle les portes de ce palais vénitien soi-disant hanté. Mais alors qu'il cherche une explication rationnelle, il va devoir composer avec d'étranges forces semblant venues d'outre-tombe pour démêler cet étrange mystère. «Nul ne sortira avant que je sache si les morts tuent les vivants», prévient l'enquêteur, campé pour la troisième fois par Kenneth Branagh après «Le Crime de l’Orient-Express» (2017) et «Mort sur le Nil» ( 2022). Deux longs métrages réalisés par l'acteur lui-même.

Le film réunit également à l’écran la française Camille Cottin et l’américaine Michelle Yeoh, lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice en mars dernier pour sa performance dans «Everything Everywhere All At Once». Jamie Dornan, qui a déjà tourné sous la houlette de Kenneth Branagh dans «Belfast», et Kyle Allen (The in Between) figurent aussi au casting.

«Mystère à Venise» est attendu en salles le 13 septembre prochain.