Mort de Tony Bennett : quand le crooner chantait avec star de la pop Lady Gaga

Décédé ce vendredi à l'âge de 96 ans, Tony Bennett avait au soir de sa vie formé un duo aussi improbable que magnifique avec la chanteuse Lady Gaga.

Après plus de 50 albums et une trentaine de compilations, le très prolifique chanteur Tony Bennett, décédé ce 21 juillet à 96 ans, avait fait un remarqué comeback sur le devant de la scène dans les années 2000.

Après deux volumes de «Duets» (2006 et 2011), sur lesquels il avait invité notamment Paul McCartney, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Elton John, Mariah Carey et Sting, ainsi qu’Amy Winehouse dont il était le mentor, s’était ajouté en 2014 «Cheek to Cheek» avec Lady Gaga, le cinquante-septième album de sa carrière.

«Tant que ma voix ne vacille pas et que les gens m’aiment, je continuerai de chanter jusqu’à ma mort», avait-il déclaré dans le New York Times, pour ses 90 ans... Alors que soixante années les séparent, les deux artistes y reprenaient, dans une osmose parfaite, une dizaine de titres enlevés, de Gershwin à Cole Porter en passant par Duke Ellington. L’ensemble leur vaudra d'ailleurs un Grammy.

Un second album

Sept ans après «Cheek to Cheek», le crooner, alors âgé de 95 ans et atteint depuis plusieurs années de la maladie d’Alzeimer, avait retrouvé la reine de la pop, 35 printemps, pour un nouvel album intitulé «Love for sale». Un disque 100% jazz célébrant le répertoire de Cole Porter et composé de 12 reprises, parmi lesquelles le célèbre «I've Got You Under My Skin», mais aussi «Night And Day» ou «Dream Dancing».

«Le jour où nous avons sorti ‘Cheek To Cheek’ en 2014, Tony Bennett m'a appelée pour me demander si je voulais enregistrer un autre album avec lui, pour célébrer cette fois-ci les chansons de Cole Porter. Je suis toujours honorée de chanter avec mon ami Tony, donc j'ai évidemment accepté l'invitation.»

A propos des conditions de l'enregistrement de l'opus, l'épouse du jazzman avait confié : «La douleur et la tristesse sur le visage de Gaga étaient si claires à certains moments, mais pas autant que durant cet instant incroyablement émouvant durant lequel Tony a chanté un passage solo d'une chanson d'amour. Gaga l'a regardé derrière son micro, son sourire s'est transformé en frémissement, ses yeux s'humidifiaient, avant qu'elle mette ses mains sur ses yeux et se mette à sangloter.»

Leur duo a d'une magnifique manière rassemblé les générations. Pour le plus grand bonheur de leurs fans, les deux stars se sont même produites ensemble sur scène à plusieurs reprises.

Elle et sa grande voix, lui et son swing intact, ils étaient au diapason.

Une entente immédiate

Lady Gaga et Tony Bennett s’étaient rencontrés lors d'un concert de charité à New York en 2011. L’histoire veut que sachant que Tony Bennett était dans la salle, Gaga ait interprété un titre de jazz.

Le crooner italo-américain serait allé rejoindre dans les coulisses la New-Yorkaise pour lui demander de chanter un morceau sur la suite de «Duets» (sortie en 2011). Le début d’une collaboration au charme suranné qui restera inoubliable.