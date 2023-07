Indiana Jones 5 : la société de production Lucasfilm visée par une plainte à cause d’un sac utilisé dans le film

Lucasfilm, boîte de production du 5e volet de la saga «Indiana Jones», est visée par une plainte par le fabricant de sacs Frost River. Celui-ci accuse la société d’avoir utilisé l’un de ses produits dans le film sans permission et de l’avoir fait passer pour le produit d’un concurrent.

C’est osé. La société de production d’«Indiana Jones et le Cadran de la destinée», Lucasfilm, a été entraînée dans une bataille juridique mercredi 19 juillet dernier. Elle est accusée par Frost Rive, fabricant de sacs à dos, d’avoir utilisé l’un de ses produits sans autorisation dans le 5e volet de la saga.

De plus, Frost River reproche à Lucasfilm d’avoir fait passer le sac en question au cours d’une campagne de publicité pour un produit de la maque Filson, un concurrent du fabricant.

«Cette poursuite concerne deux géants de l'industrie, Filson et Lucasfilm, exploitant le travail acharné et la propriété intellectuelle de Frost River, une petite entreprise américaine», indique la plainte déposée devant la cour fédérale de Californie et relayée par The Hollywood Reporter.

En effet, d’après Frost River, Indiana Jones aurait porté l’un de ces sacs lors d’une séquence se déroulant en Sicile, en Italie. Pire encore, la société de production aurait gommé les signes distinctifs présents sur le sac «Geologist Pack» en violation d’une loi fédérale sur les marques.

Frost River affirme que le marketing utilisé vise à tromper les consommateurs en leur faisant croire que les sacs présentés dans le film et les publicités sont vendus par Filson. «Un consommateur se rendant sur le site de Filson est mené à croire que les sacs visibles dans Indiana Jones 5 sont fabriqués par Filson», a souligné Frost River dans sa plainte.