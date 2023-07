Keen'V : son concert à Marmande tourne «au fiasco»

Un concert de Keen’V a viré au fiasco vendredi dernier à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Alors que les problèmes techniques se sont enchaînés, le chanteur a préféré quitter la scène.

Ce n’était pas sa soirée. Le 21 juillet dernier, Keen’V se produisait à Marmande devant 9.000 personnes quand il a stoppé net son concert au bout de cinq chansons.

Keen'V à Marmande hier soir Malheureusement concert écourté à cause d'un problème technique mais c'était super quand même. pic.twitter.com/tEj3L6A84h — Ludivine Maux (@ludivine_maux) July 22, 2023

En cause, une série de problèmes techniques, dont plusieurs coupures d'électricité, qui ont mis le chanteur et ses équipes à rude épreuve.

«Je suis déçu, autant déçu que vous, dégoûté», a raconté Keen’V dans une story Instagram postée un peu plus tard, tandis que ses fans n’ont pas caché leur déception, qualifiant le show de «fiasco total» méritant un «zéro pointé».

«On a été obligés d’arrêter le show au moment de ‘Ne pars pas’. C’est quasiment au début du spectacle puisque c’est le 5e titre», a expliqué le chanteur. «À chaque morceau, la lumière, la sono et le micro s’éteignaient pendant environ trois minutes. La première fois, on s’est dit… 'Bon ça arrive'. Mais à la cinquième coupure, on a décidé de partir», a-t-il précisé.