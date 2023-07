Mostra de Venise 2023 : Sofia Coppola, Bradley Cooper, Woody Allen... Découvrez la sélection de la 80e édition

La Mostra de Venise, qui se tiendra du 30 août au 9 septembre, a dévoilé ce mardi les films qui seront en sélection. Et le programme de cette 80e édition suscite déjà la polémique avec notamment la présence de Roman Polanski et Woody Allen.

Du 30 août au 9 septembre, le monde entier aura les yeux rivés sur l'Italie et le Lido pour la prestigieuse Mostra de Venise, dont les organisateurs ont dévoilé ce mardi 25 juillet la liste des 23 films qui seront notamment en lice pour le Lion d’or.

#BiennaleCinema2023 The press conference has just ended: see you at the 80th Venice International Film Festival #Venezia80 (Venice Lido, 30 August > 9 September 2023)! pic.twitter.com/T29PhZ6Fe5 — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) July 25, 2023

En compétition, on retrouvera notamment «Maestro» de et avec Bradley Cooper dédié au compositeur Leonard Bernstein, le biopic «Ferrari» de Michael Mann avec Adam Driver, le thriller «The Killer» de David Fincher, porté par Michael Fassbender, ou encore «Priscilla» de Sofia Coppola sur la compagne d’Elvis Presley. «Pauvres créatures» de Yorgos Lantimos, «Memory» de Michel Franco avec Jessica Chastain, «Evil Does Not Exist» de Ryûsuke Hamaguchi, «Io Capitano» de Matteo Garrone, ou encore «El Conde» de Pablo Larrain viennent s’ajouter à la compétition.

Trois réalisateurs controversés au programme

Si la présence des réalisateurs français Stéphane Brizet pour «Hors-saison», avec Guillaume Canet, et Bertrand Bonello pour «La bête», avec Léa Seydoux, réjouissent tous les cinéphiles de l’Hexagone, trois autres cinéastes créent en revanche la polémique. La Mostra de Venise a en effet invité trois cinéastes controversés, à commencer par Luc Besson - définitivement blanchi d'accusations de viol en juin par la Cour de cassation - qui viendra présenter le drame «Dogman» (compétition).

Hors compétition, Woody Allen, lui aussi accusé d’agressions sexuelles, défendra son nouveau long-métrage «Coup de chance» avec un casting entièrement français (Lou de Laâge, Niels Schneider, Valérie Lemercier…), tout comme Roman Polanski et son film «The Palace».

A noter que le film d’ouverture «Challengers» de Luca Guadagnino, avec Zendaya, Josh O'Connor et Mike Faist, sera remplacé par «Comandante» du réalisateur italien Edoardo De Angelis, en raison de la grève des acteurs et des scénaristes qui touche Hollywood.

«Ces dernières semaines ont été très turbulentes en raison des acteurs qui ont rejoint la mobilisation des scénaristes. Ce qui nous a pris par surprise. L’impact de la grève des acteurs, qui est fort compréhensible, a heureusement eu un impact limité sur le programme de cette édition», a déclaré ce mardi le directeur artistique de l’événement, Alberto Barbera.

«Il y aura quelques stars en moins (...) mais nous espérons que le tapis rouge ne sera pas dégarni», a-t-il ajouté. Cette 80e édition s'achèvera par la projection du film «La sociedad de la nieve» réalisé par l'Espagnol Juan Antonio Bayona, qui s'inspire du crash des Andes survenu en 1972.