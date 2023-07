«Sur la branche», «Juniors», «Les déguns 2»... Ces 3 comédies à ne pas manquer au cinéma ce mercredi

Profitez des vacances pour foncer au cinéma. «Sur la branche», «Juniors» ou encore «Les déguns 2», voici trois comédies à découvrir sur grand écran ce mercredi.

«Sur la branche»

Après «La fête est finie», Marie Garel-Weiss signe une comédie sur les marginaux, ces êtres qui la fascinent par «leurs capacités compensatoires hors du commun». L’héroïne de «Sur la branche» s’appelle Mimi, une trentenaire bipolaire sans emploi qui se donne pour mission de défendre un petit arnaqueur connu des services de police, mais qu’elle croit innocent. Elle sera aidée par Paul, un avocat foireux, interprété par le génialissime Benoît Poelvoorde.

«Sur la branche», de Marie Garel-Weiss (1h31)

«Juniors»

L’actrice et chanteuse Vanessa Paradis revient au cinéma dans la comédie familiale «Juniors», dans laquelle elle interprète la maman de Jordan, un adolescent à l’imagination débordante. En effet, le garçon de 14 ans a l’idée, avec son meilleur ami Patrick, de lancer une cagnotte en ligne, faisant croire à tous qu’il est atteint d’un cancer. En réalité, les deux trublions veulent simplement récolter des fonds pour s’acheter une nouvelle console de jeu.

Jordan et Patrick vont rapidement être dépassés par leur mensonge. Notamment quand ils vont découvrir que tous les camarades de classe se sont rasé la tête par solidarité. Ce long-métrage met en scène Ewan Bourdelles et Noah Zandouche, et se présente, selon le réalisateur, comme «un teen movie dans la campagne française profonde».

«Juniors», de Hugo P. Thomas (1h35)

«Les déguns 2»

Le duo humoristique Nordine Salhi et Karim Jebli, alias Karim et Nono, sont de retour après un premier volet sorti en 2018 qui a attiré au total près de 500.000 spectateurs en salles. Les Marseillais rêvent toujours d’accéder à la notoriété, et pour ce faire, ils sont prêts à tout.

Après avoir tenté de percer par le biais de la téléréalité, les deux compères vont se lancer dans le rap. Mais rien ne se passera comme prévu et ils vont en voir de toutes les couleurs.

A noter que les rappeurs Soprano, Sofiane Zermani (Fianso) et Soolking font une apparition dans cette adaptation de la web-série éponyme qui met à l’honneur la cité phocéenne.

«Les déguns 2», de Cyrille Droux et Claude Zidi Jr. (1h28)