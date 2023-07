Bryan Cranston, Steve Buscemi, Jessica Chastain... Des stars d'Hollywood sur Times Square en soutien de la grève des acteurs

Des stars d’Hollywood, comme Bryan Cranston de la série «Breaking Bad», ont apporté mardi leur soutien à la grève des acteurs entamée le 14 juillet, en se réunissant à Times Square, à New York.

Plusieurs vedettes américaines du cinéma et de la télévision, comme la star de «Breaking Bad» Bryan Cranston, ont pris le micro mardi 25 juillet pour défendre les acteurs d'Hollywood en grève, lors d'un rassemblement sur l'emblématique place Times Square de New York.

«Nous n'accepterons pas que nos emplois soient supprimés et confiés à des robots», a lancé Bryan Cranston en évoquant ses craintes face à l'intelligence artificielle devant une foule dense de grévistes et de partisans réunis sur cette place au cœur du quartier des théâtres de Broadway.

Arborant un tee-shirt du syndicat des acteurs SAG-AFTRA floqué d'un poing levé, il a lancé un message au patron de Disney, Bob Iger, cible du mouvement : «Nous n'accepterons pas que vous nous priviez de notre droit de travailler et de gagner décemment notre vie».

(WATCH) Bryan Cranston delivers a speech to a roaring crowd of supporters in Time Square today for the Rock the City for a Fair Contract Rally #SAGAFTRAStrike pic.twitter.com/EeyS1kwfx8 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 25, 2023

«Enfin et surtout, nous ne vous laisserons pas prendre notre dignité», a conclu celui qui incarne le personnage de Walter White dans «Breaking Bad», la série qui a marqué l'histoire des show télévisés.

De nombreuses stars sur le piquet de grève

Au milieu du décor d'écrans géants de Times Square - si souvent support des promotions pour les nouvelles productions des plates-formes de streaming - F. Murray Abraham, connu pour ses rôles dans «Amadeus» (Oscar du meilleur acteur en 1984) ou les séries «Homeland» et «The White Lotus», a pour sa part pris la défense du syndicalisme, «bon pour l'Amérique».

D'autres vedettes étaient présentes, comme Christine Baranski, Chloë Grace Moretz, Steve Buscemi, Brendan Fraser, Christian Slater, ou Jessica Chastain, qui s'était indignée, le 18 juillet dernier sur Twitter rebaptisé X, que «87% des membres du syndicat SAG-AFTRA gagnent moins de 26.000 dollars par an» et ne soient pas éligibles à l'assurance santé.

(WATCH) Christian Slater spoke before hundreds of cheering actors and their supporters from other guilds and unions at the Rock the City for a Fair Contract Rally in Times Square earlier today #SAGAFTRAStrike pic.twitter.com/auzchKrUMp — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 25, 2023

«Où est mon argent, putain !», a lancé, Liza Colon-Zayas, connue pour son rôle dans la série «The Bear». La semaine dernière, la vedette de «Ted Lasso», Jason Sudeikis, était aussi apparue sur un piquet de grève.

Les acteurs ont rejoint depuis le 14 juillet les scénaristes déjà en grève, après l'échec des négociations avec les studios sur leurs salaires et des garanties face à l'intelligence artificielle. Selon eux elle menace leur avenir, notamment l'IA générative, qui permet de créer aisément des voix et images de synthèse très réalistes. Ce double mouvement social est inédit depuis plus de 60 ans à Hollywood.

Les directives du SAG-AFTRA, qui représente 160.000 acteurs, cascadeurs, danseurs et autres professionnels du petit et grand écran, interdisent à tous les membres de tourner, mais aussi de promouvoir leurs productions, en personne ou sur les réseaux sociaux, perturbant fortement Hollywood.