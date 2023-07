La chanteuse irlandaise Sinead O'Connor est morte à l'âge de 56 ans

La chanteuse irlandaise Sinead O'Connor, connue notamment pour sa reprise de Nothing Compares 2 U, est décédée à l'âge de 56 ans, a-t-on appris ce mercredi 26 juillet.

C'était une icône irlandaise. La chanteuse Sinead O'Connor, au succès retentissant dans les années 1990 avant une descente aux enfers, est morte à l'âge de 56 ans, ont rapporté mercredi les médias irlandais.

«C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre Sinead bien aimée», a indiqué la famille dans une communiqué publié par la chaîne publique RTE. «Sa famille et ses amis sont dévastés.»

La chanteuse avait accédé à la célébrité mondiale en 1990 avec le titre «Nothing Compares 2 U», écrit par Prince. Elle est aussi connue pour avoir provoqué de nombreuses polémiques.

la prison ou la musique

Née le 8 décembre 1966 à Dublin, Sinead O'Connor connaît une enfance difficile, victime selon elle d'abus «sexuels, physiques, psychologiques, spirituels, émotionnels et verbaux».

Kleptomane, elle est arrêtée plusieurs fois avant d'être envoyée dans un établissement correctionnel géré par l'Eglise, où une nonne l'encourage dans sa passion de la musique en lui achetant une guitare.

«Je suppose que je dois dire que la musique m'a sauvée», avait-elle reconnu en 2013. «C'était soit la prison, soit la musique. J'ai été chanceuse».

Sa tête rasée, ses yeux pénétrants et sa voix mélodieuse ont fait d'elle une star dans le monde entier, se produisant toujours à guichet fermé.

Elle était également connue pour ses prises de position en faveur des droits des femme et ses critiques des agressions sexuelles au sein de l'Eglise catholique d'Irlande.

une personnalité fragile

Ces dernières années, elle déversait ses états d'âmes sur les réseaux sociaux, menaçant ses anciens associés de poursuites judiciaires, s'épanchant sur ses problèmes de santé physiques et mentaux et sur ses relations compliquées avec sa famille et ses enfants.

Elle avait annoncé fin novembre 2015 sur Facebook avoir tenté de se suicider.

En 2022, son fils Shane, 17 ans, met fin à ses jours. La mort de son fils la bouleverse et elle est hospitalisée après avoir indiqué sur les réseaux sociaux qu'elle songeait elle aussi au suicide.