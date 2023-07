Festival de Deauville 2023 : qui sont les membres du jury présidé par Guillaume Canet ?

La 49e édition du Festival du cinéma américain de Deauville se tiendra du 1er au 10 septembre. Les organisateurs ont dévoilé ce jeudi les membres du jury qui devront départager les films en compétition.

Après Arnaud Desplechin, ce sera au tour de Guillaume Canet de présider le jury de la 49e édition du Festival du cinéma américain de Deauville qui se déroulera dans la station balnéaire normande du 1er au 10 septembre.

Découvrez le jury de #Deauville2023 br>



Guillaume Canet - Président



Anne Berest@StephaneBak



Laure de Clermont-Tonnerre @AlexandreAja



Marina Hands de la Comédie-Française



Rebecca Marder



Yodelice



Léa Mysius





Plus d'infos a href="https://t.co/sRsJretbgT">https://t.co/sRsJretbgT pic.twitter.com/PidA2uTOyI — Festival de Deauville (@DeauvilleUS) July 27, 2023

Autour de l’acteur et réalisateur français, huit personnalités ont été choisies comme jurés, dont la romancière Anne Berest, les comédiennes Rebecca Marder et Marina Hands (de la Comédie-Française), l’acteur Stéphane Bak, les réalisatrices et scénaristes Léa Mysius et Laure de Clermont-Tonnerre, ainsi que le cinéaste Alexandre Aja.

Le chanteur et musicien Yodelice, qui a signé la musique de nombreux films de Guillaume Canet, complète ce jury 2023.

Quatorze films en compétition

Ils devront départager les quatorze films en compétition cette année et voter pour celui qui succèdera à «Aftersun» de Charlotte Wells qui a obtenu le Grand prix l’an dernier.

«La thématique reste toujours l’affirmation par la compréhension de la différence des êtres, adultes ou adolescents, qui cherchent à devenir eux-mêmes, faisant écho à la formule de Pindare, poète du Vème siècle avant J.C. "deviens qui tu es", souvent attribuée à tort à Nietzsche. Nous avons assez dit que les écrans sont les miroirs de la vision du monde des cinéastes, qui à travers leurs œuvres, mémorisent l’histoire. Cette dernière est celle d’aujourd’hui, violente, anxieuse, nostalgique, rebelle, espérant transformer le plomb en or», a déclaré Bruno Barde, président du festival, dans un communiqué.

Il a ajouté : «pour cette découverte, il nous fallait des aventuriers du désir et c’est à dessein que les jurés de cette édition incarnent la force du présent et l’attente de demain. La palette de leurs talents, qui n’a d’égal que leur générosité manifestée à l’égard du cinéma assurera, et nous sommes confiants, le juste palmarès».

Le Festival du cinéma américain de Deauville a également dévoilé ce jeudi 27 juillet le jury de la Révélation qui sera présidé par l’actrice Mélanie Thierry et composé de la comédienne Julia Faure, de la réalisatrice Ramata-Toulaye Sy, ainsi que les acteurs Félix Lefebvre et Pablo Pauly.