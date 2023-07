Cinéma : voici 3 comédies à voir en août pour se détendre

Face aux blockbusters «Mission : Impossible», «Barbie» et «Oppenheimer», les comédies tentent de s'imposer cet été. Voici trois longs-métrages drôles et décalés à découvrir au mois d'août au cinéma.

«Les blagues de Toto 2 – classe verte» (2 août)

Trois ans après le premier volet «Les blagues de Toto» qui avait attiré plus d’un million de spectateurs en salles, le célèbre garnement revient pour de nouvelles aventures qui devraient amuser petits et grands. Dans cette comédie familiale, Toto (Hugo Trophardy) part en classe verte pour découvrir la vie à la ferme avec ses camarades. Rapidement, une rumeur se propage : un fantôme serait dans les parages, hantant des fermiers qui ont l’air un peu louche. Il n’en fallait pas plus pour que le garçonnet se lance dans une enquête folle qui donnera lieu à des situations cocasses. Anne Marivin, Guillaume de Tonquédec et Valérie Karsenti figurent au casting.

«Les blagues de Toto 2 – classe verte», de Pascal Bourdiaux (1h24)

«Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée» (9 août)

Pour son nouveau long-métrage, le réalisateur belge du cultissime «Dikkenek», Olivier Van Hoofstadt, met en scène Elsa Zylbertstein et Artus dans un train où tout déraille. C’est l’histoire de Sébastien, un contrôleur qui souhaite à tout prix obtenir sa mutation dans le sud de la France. Pour y parvenir, il doit convaincre Madeleine, une inspectrice totalement sociopathe, de ses compétences en la matière. Si cette validation apparaissait comme une simple formalité au début du voyage, elle va se transformer au fur et à mesure en véritable cauchemar.

«Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée», d’Olivier Van Hoofstadt (1h30)

«Super bourrés» (30 août)

Première réalisation de Bastien Milheau, avec Nina Poletto, Pierre Gommé, Barbara Schulz, Vincent Moscato et Jason Chicandier, ce teen movie léger, au ton décalé, suit Janus et Sam, deux lycéens qui s’apprêtent à partir en vacances. Avant de se lancer corps et âme dans leur nouvelle vie d’adulte, ces copains vont se rendre à la fête de fin d’année pour laquelle ils doivent apporter à boire. C’est justement en allant dans la cave du papa de Janus qu’ils vont faire une incroyable découverte. Une machine qui pourrait changer leur quotidien, voire davantage. A noter la participation de l’ancien député et ex-candidat à l’élection présidentielle, Jean Lassalle, qui campe le grand-père d'un des héros.

«Super bourrés», de Bastien Milheau (1h19)