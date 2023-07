Sandrine Kiberlain, Fabrice Luchini, Emmanuelle Devos… Le cinéma français pleure la mort de la réalisatrice Sophie Fillières

Dans des messages postés sur les réseaux sociaux ce lundi 31 juillet, Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain ou encore Fabrice Luchini rendent de vibrants hommages à la cinéaste Sophie Fillières, décédée à l’âge de 58 ans.

Le cinéma français est en deuil. La réalisatrice Sophie Fillières est décédée ce lundi 31 juillet à l'âge de 58 ans, comme l'ont fait savoir plusieurs acteurs ainsi que l'Unifrance. Elle venait tout juste de terminer le tournage de son septième long métrage, «Ma vie Ma gueule», avec Agnès Jaoui et Philippe Katerine.

«Oh ma Sophie, ton regard, tes mots, ton esprit, ta confiance, ton talent démesuré», se lamente Sandrine Kiberlain sur Instagram. «Tu es la première à m’avoir choisie. Tu m’as choisie de dos !! Au conservatoire. Tu es la première à m’avoir filmée dans ton court métrage ‘Des filles et des chiens’ à ta sortie de la Femis il y a des années. C’était notre première fois à toutes les trois. Hélène (la sœur ce Sophie Fillières, ndlr), toi et moi», se souvient l’actrice.

«Quand nous avons tourné avec tant de bonheur des années plus tard ‘La belle et la belle’ avec Agathe (Bonitzer, la fille de Sophie Fillières et de Pascal Bonitzer, ndlr), on s’est demandé pourquoi on avait mis tant de temps avant de tourner à nouveau ensemble. Tu m’as toujours regardée avec amour et ça m’a portée. C’était toi la belle, Sophie !», poursuit-elle. «Je suis dévastée aujourd’hui. Je t’aime fort», conclut l’actrice visiblement très peinée.

Emmanuelle Devos pleure elle aussi le départ de la réalisatrice. «Merci Sophie pour ton talent si unique et si précieux, merci de m’avoir emmenée dans ton monde loufoque et émouvant. Je suis dévastée par la nouvelle de ton décès. Tous les bons souvenirs de tournage avec toi restent malgré tout. Toi si rare et précieuse personne …. Pensées affectueuses à tes proches», écrit-elle.

Dans une vidéo postée sur Instagram, Fabrice Luchini exprime lui aussi son profond chagrin. «Sophie Fillières nous a quittés dans la nuit, indique-t-il en légende. Nous allions tourner ensemble dans quelques mois un film qu’elle a écrit qui s’appelle V Hugo. Elle avait une personnalité exceptionnelle. Je pense à sa sœur Hélène Fillières, à ses enfants et au père de ses enfants Pascal Bonitzer. C’est une immense sensibilité et un grand talent qui se sont éteints…».

Sur Twitter, le réalisateur Mikael Buch («Let my People Go») exprime lui sa peine de voir partir cette «immense cinéaste de la parole», «un être exquis, irremplaçable» dont il salue la «malice» et «l’élégance».

Encore, toujours, pour toujours…Regardez les films de Sophie Fillières. Ce sont des miracles d’intelligence, d’humour, de sensibilité, des gouffres ouvert sur notre (in)capacité à vivre dans le monde, à soigner nos blessures… merci Sophie. Tu vas tellement nous manquer. pic.twitter.com/cE2ieFvtAe — Mikael Buch (@mikabuch) July 31, 2023

Un univers singulier

La réalisatrice d’«Arrête ou je continue», «Aïe», «Gentille» ou encore «La Belle et la Belle» était sortie de la Fémis en 1990. Son court-métrage «Des filles et des chiens» avec Sandrine Kiberlain et Hélène Fillières (1992) avait reçu le prix Jean-Vigo.

Sophie Fillières aura signé sept longs-métrages au cours de sa carrière, donnant naissance à un univers fantasque et poétique mais aussi très drôle. La comédie était d'ailleurs son genre de prédilection, car pour elle «le meilleur moyen d’évacuer la psychologie des personnages ! La comédie permet de s’aventurer sur des terrains dangereux sans avoir à s’en justifier», avait-elle expliqué au Monde, en 2005.

Unifrance is very sad of the passing of filmmaker #SophieFillières (at age 58). One of the very early #Femis film school graduates, she directed 6 features and worked a lot as a scriptwriter.



Her latest film "When Margaux Meets Margaux" ("La Belle et la Belle") played at the… pic.twitter.com/1GQ35DDEgI — Unifrance (@Unifrance) July 31, 2023

Sophie Fillières était aussi une scénariste talentueuse. Elle a notamment travaillé à l'écriture de «Nord», «Oublie-moi», «Sombre» ou plus récemment «Garçon Chiffon» de Nicolas Maury.

A noter que les spectateurs pourront la voir au casting du film «Anatomie d’une Chute», Palme d’Or à Cannes, qui sortira ce 23 août.