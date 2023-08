Cardi B visée par une enquête après avoir jeté un micro sur son public

La police de Las Vegas a annoncé lundi 31 juillet avoir ouvert une enquête pour coups et blessures, quelques jours après la diffusion d'une vidéo montrant la rappeuse Cardi B en train de lancer son micro sur son public lors d'un concert.

Une riposte qui pourrait lui coûter cher. En plein concert, la chanteuse Cardi B a été aspergée d'eau par une spectatrice et a voulu se venger en lançant son micro dans la foule. Après la diffusion des images, rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, la police de Las Vegas a décidé d'ouvrir une enquête pour coups et blessures.

Dans une des vidéos relayées, la personne qui a jeté le liquide s'excuse pendant que la sécurité du concert intervient. On y aperçoit également la chanteuse rater sa cible en représailles et que le micro atterrit sur un autre membre du public.

another angle , she hit her spot on pic.twitter.com/caLckHTbIQ

— ٍ (@crdisdior) July 30, 2023