L'humoriste américain Paul Reubens est décédé à 70 ans

L'humoriste américain Paul Reubens, célèbre pour son personnage «Pee-wee Herman», est décédé à l'âge de 70 ans des suites d'un cancer.

Paul Reubens est décédé dimanche après avoir lutté contre un cancer pendant six ans. L'acteur et humoriste américain n'avait jamais évoqué publiquement sa maladie. «Paul a lutté courageusement et en privé contre le cancer pendant des années avec la ténacité et l'esprit qui le caractérisaient», explique le communiqué publié sur le compte Instagram de l'artiste.

«Pee-wee Herman», son personnage d'homme-enfant excentrique, «a enchanté des générations d'enfants et d'adultes par sa positivité, sa fantaisie et sa croyance en l'importance de la gentillesse», est-il écrit.

Né en 1952 dans l'Etat de New-York, Paul Reubens avait démarré sa carrière d'humoriste à Los Angeles dans les années 1970. A partir de 1980, son personnage «Pee-wee Herman», à l'éternel nœud papillon rouge, l'avait propulsé au rang de star.

sa carrière ébranlée par un scandale

«Pee-wee» avait notamment eu sa propre émission de télévision aux Etats-Unis, «Pee-Wee's Playhouse», de 1986 à 1990. Il avait également joué dans plusieurs longs-métrages, dont «Batman : le défi» et «L'Étrange Noël de Monsieur Jack», de Tim Burton, ou encore dans la comédie fantastique «Matilda».

L'humoriste avait ensuite subi une chute retentissante après avoir été arrêté dans un cinéma pornographique de Floride en 1991. L'acteur, qui avait été accusé de se masturber devant l'écran et avait été inculpé pour exhibitionnisme, n'avait pas contesté les faits.

A la suite de ce scandale, le comédien avait largement disparu des écrans. Paul Reubens avait ensuite incarné quelques rôles mineurs au cinéma, avant de reprendre le personnage de «Pee-wee Herman» dans les années 2010, d'abord à Broadway, puis lors d'une émission produite par Netflix.