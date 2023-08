L'ancienne présidente du comité Miss France, Geneviève de Fontenay, est décédée à l'âge de 90 ans.

Geneviève de Fontenay, présidente du Comité Miss France de 1981 à 2009, s’est éteinte dans la nuit de lundi à mardi à l’âge de 90 ans. Née le 30 août 1932 à Longwy (Meurthe-et-Moselle), la dame au chapeau avait rejoint le comité Miss France en 1962, où elle avait rencontré son mari, Louis Poirot, de 24 ans son aîné. Ensemble, ils ont eu deux fils, Ludovic, qui a mis fin à ses jours à l’âge de 29 ans, et Xavier.

Alors qu’elle était mannequin pour Balenciaga, Geneviève de Fontenay, de son vrai nom Geneviève Mulmann, avait été élue «Miss Elégance» en 1957. Au même moment, Louis Poirot avait été nommé délégué général du comité. Après la mort de son époux, en 1981, Geneviève de Fontenay avait repris les rênes du comité Miss France avec son fils Xavier.

60 ans de règne

En 2002, Endemol, géant européen de la téléréalité, avait racheté la société Miss France. Rapidement, Geneviève de Fontenay et Endemol était entrés «en conflit éthique», selon elle, sur l'organisation du concours et de la cérémonie.

Après avoir régné pendant plus de 60 ans sur les concours de beauté, Geneviève de Fontenay avait annoncé en janvier 2016 qu’elle tournait définitivement la page des miss.

«La page des Miss est bel et bien tournée pour moi (...) Je crois que je ne me sens plus trop dans l’air du temps. Ou plutôt je ne me sens plus trop en accord avec ce qui me semble marcher aujourd’hui», avait-elle confié.

des propos polémiques

En 2019, Sylvie Tellier, alors directrice générale de la société Miss France, explique qu'elle ne s'opposerait pas à ce qu'une femme transgenre soit candidate au titre de Miss France. Geneviève de Fontenay s’était alors montrée hostile à cette idée, en la qualifiant de «contre nature» pour le titre de Miss France.

Retirée de la vie publique depuis des années, elle avait été mise en examen en juin dernier pour injures et incitation à la discrimination transphobes.