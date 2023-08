«Barbie» : le film pourrait déjà dépasser le milliard de dollars de recettes ce week-end

Rien n’arrête plus sa folle ascension. Le film «Barbie» devrait dépasser la barre du milliard de recettes dans le monde ce week-end.

Le film de Greta Gerwig «Barbie» a une chance d'atteindre le milliard de dollars de recettes dans le monde «ce dimanche, sinon lundi», peut-on lire ce 3 août sur Deadline.

«Aux États-Unis, le film envisage un troisième week-end autour de 55 millions de dollars, (…) et il franchira la barre des 400 millions de dollars aux États-Unis d'ici jeudi, son 15e jour de sortie. C'est plus rapide que ‘The Super Mario Bros Movie’ et ‘Top Gun : Maverick’, qui ont mis dix-huit jours pour atteindre ce niveau», note également le site spécialisé.

Le succès de «Barbie» est sans précédent, d'autant plus qu'il est sorti en même temps qu’un autre carton en salles de cet été, «Oppenheimer» de Christopher Nolan, qui établit ses propres records au box-office.

Passé cette semaine devant «Wonder Woman» réalisé par Patty Jenkins, qui avait rapporté 822 millions de dollars en 2017, «Barbie» est désormais le film le plus rentable jamais réalisé par une femme et pourrait bien finir comme le film le plus rentable de toute l'année 2023.