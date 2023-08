Les Feux de l'amour : l'actrice Sharon Farrell est morte à 82 ans

L'actrice américaine Sharon Farrell, notamment connue pour son rôle dans la série télévisée «Les Feux de l'amour», est morte à 82 ans le 15 mai dernier, a annoncé son fils ce dimanche 6 août.

Sa disparition n'avait toujours pas été médiatisée. L'actrice américaine Sharon Farrell, notamment connue pour son rôle dans la série télévisée «Les Feux de l'amour», est morte à 82 ans le 15 mai dernier, a annoncé son fils Chance Boyer ce dimanche 6 août, au magazine The Hollywood Reporter.

Selon ce dernier, l'actrice américaine qui a signé des centaines d'apparitions au cinéma mais aussi pour des sériés TV serait morte «de causes naturelles», dans un hôpital du comté d'Orange, en Californie.

Sharon Farrell, Actress in ‘It’s Alive,’ ‘Marlowe’ and ‘The Reivers,’ Dies at 82 https://t.co/svJroskWN6

— The Hollywood Reporter (@THR) August 5, 2023