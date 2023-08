«Le Livre des Solutions» : Pierre Niney en roue libre dans la bande-annonce du nouveau film de Michel Gondry

«Le Livre des Solutions», le nouveau film de Michel Gondry, a dévoilé ce 8 août sa première bande-annonce. Pierre Niney y incarne un réalisateur maniaco-dépressif et bipolaire aux prises avec ses démons. Un film directement inspiré d’une période sombre de la vie du cinéaste, qui a choisi de la raconter avec humour et poésie.

Le réalisateur d’«Eternal Sunshine of the Spotless Mind» est de retour. Sept ans après la sortie de «Microbe et Gasoil», et alors qu’il planche actuellement sur un biopic de Pharrell Williams, il vient de dévoiler la première bande-annonce de son nouveau film, «Le Livre des Solutions», qui sortira en salles le 13 septembre.

On y découvre Pierre Niney en roue libre. L’acteur y incarne un cinéaste maniaco-dépressif et bipolaire qui a du mal à canaliser sa créativité, un personnage directement inspiré de Michel Gondry.

«Je l’ai préparé beaucoup avec Michel, en voyant des vidéos de lui à l’époque dans des phases dépressives et des phases maniaques donc des phases de délire», a expliqué en mai Pierre Niney au micro de Canal+, à l’occasion de la présentation du film à la Quinzaine des réalisateurs lors du Festival de Cannes.

«Sa créativité est tellement débordante que chaque fourmi, chaque bout d’osier l’inspirent et le révèlent à chaque instant, a poursuivi l’acteur à propos du cinéaste. Donc j’ai tenté de comprendre un peu sa psyché un peu cabossée à ce moment-là de sa vie, à un moment où il a un gros film sur les épaules. Et puis, ensuite, d’observer Michel sur le plateau, lui poser des questions pour savoir si cela (les événements racontés dans le film) lui était vraiment arrivé ou pas… La réponse était souvent ‘oui’, ce qui était assez surprenant parce qu’il y avait des trucs vraiment loufoques dans le scénario, où je me disais ‘là, ça peut pas être vrai’, mais 99% du temps ce que vous voyez dans le film est vraiment arrivé à Michel», a-t-il souligné.

«C’est aussi un film qui parle de la santé mentale. C’est une tempête sous un crâne, en l’occurrence le crâne de Michel Gondry. Une période très douloureuse de sa vie mais qu’il a choisi de raconter avec humour, avec poésie, avec mélancolie, avec délicatesse. On a tourné dans tous les vrais lieux où Michel a grandi et vécu et où sa tante a vécu, qui a été très importante pour lui (…) C’est un mélange de sa créativité, de sa poésie et de la réalité de sa vie», a-t-il résumé.