Oppenheimer : comment la carrière de Christopher Nolan a reçu l'aide inattendue de Steven Soderbergh

Dans une interview accordée au site américain Rolling Stone, Steven Soderbergh, qui a lancé le 17 juillet dernier sa série «Command Z» accessible via un site dédié, a expliqué comment il a eu l’opportunité de donner un coup de pouce à la carrière de son ami, Christopher Nolan.

Les aléas de la vie. Steven Soderbergh a profité de son récent entretien avec le site américain Rolling Stone à propos de sa série de science-fiction complètement loufoque «Command Z» – accessible uniquement via un site dédié pour la somme de 7,99 dollars qui sera reversée à une œuvre de charité – pour révéler la manière dont, au début des années 2000, il avait eu l’opportunité de venir en aide à son ami, Christopher Nolan, avec un simple appel téléphonique.

Selon son récit, un des responsables de la Warner refusait à l’époque de rencontrer le réalisateur d’«Oppenheimer» pour le poste de metteur en scène du film «Insomnia», en raison de son dédain pour le film «Memento» réalisé en 2000 par Christopher Nolan. Quelques mois auparavant, Steven Soderbergh avait eu l’opportunité de voir le film lors d’une projection privée organisée par l’agent de Nolan qui ne parvenait pas à trouver un distributeur. «Dan (Aloni, l’agent de Christopher Nolan, ndlr) m’appelle sans prévenir et me dit ‘Peux-tu regarder ce film (Memento) ? J’ai ce client qui vient de le réaliser, on pense que c’est excellent, mais personne ne souhaite le distribuer et on ne comprend pas pourquoi. Peut-être que nous sommes fous’. Je vois le film et je trouve que c’est un p… de classique», commence-t-il.

Succès garanti, tôt ou tard

Quelques mois plus tard, Steven Soderbergh reçoit un nouvel appel de Dan Aloni, qui lui parle du refus du responsable de la Warner de rencontrer Christopher Nolan pour le poste de réalisateur d’«Insomnia». Steven Soderbergh promet d’essayer de le faire changer d’avis pour l’entretien. «J’ai appelé le responsable et je lui ai dit : ‘Vous devez faire cet entretien’. Et il me dit : ‘Mais je n’ai pas aimé son film (Memento)’. Alors je réponds : ‘Avez-vous aimé la réalisation ?’. Et il me dit : ‘Bien sûr, la mise en scène est incroyable’. Alors je lui ai redit de faire l’entretien. C’est tout ce que j’ai fait. Je connaissais Christopher assez bien pour savoir qu’une fois face à eux, ils lui confieraient le poste», ajoute Steven Soderbergh.

Le réalisateur de «Traffic» et «Ocean’s Eleven» ne manque de souligner que cet entretien conduira à une collaboration particulièrement fructueuse entre Christopher Nolan et Warner Bros., notamment avec la trilogie Batman. «Qu’on soit clair, Chris aurait émergé quoiqu’il arrive. S’il n’avait pas fait ‘Insomnia’, il aurait fait autre chose et aurait quand même eu la carrière qu’il a aujourd’hui. Je me suis seulement retrouvé au milieu d’un enchaînement d’événements où j’ai pu me retrouver au téléphone pour le soutenir», conclu-t-il.