Juliette Armanet : la chanteuse déclare son aversion pour «Les lacs du Connemara» de Michel Sardou, les internautes répliquent

La chanteuse Juliette Armanet s'est attirée les critiques des internautes, après ses propos dans un média belge sur le titre «Les lacs du Connemara» de Michel Sardou, en déclarant que c'est une musique de «droite».

«C'est une chanson qui me dégoûte», «scout», «sectaire»... L'artiste française Juliette Armanet s'en est prise au titre du chanteur de 76 ans Michel Sardou.

Dans une interview pour Tipik, un média appartenant à la chaîne belge RTBF, lorsque l'animateur lui a demandé les trois chansons qu'elle ne validerait pas, au cours d'une soirée, la chanteuse a répondu «trois fois "Les lacs du Connemara" je pense».

Elle a, par ailleurs, exprimé tout son dégoût concernant ce morceau, en déclarant notamment que c'est une chanson de «droite».

La chanteuse de 39 ans a également accentué le propos en évoquant le côté «scout», «sectaire». Un avis qui ne plaîrait sûrement pas au principal intéressé.

Les internautes ont rapidement réagit sur ces propos jugés «scandaleux» par beaucoup. Sur les réseaux sociaux, ces derniers ont défendu «Les lacs du Connemara», comme «un monument de la chanson française».

Alors que d’autres, moins nombreux, ont tenu à adoucir un débat qui, on l'imagine, ne fait que commencer entre deux camps dont les goûts semblent irréconciliables :

Vous remarquerez qu'Armanet donne son *avis personnel* et n'appelle pas à faire des bûchers des albums de Sardou. Ce n'est que son opinion et elle a encore le droit de la formuler.





Et si vous ne voyez pas l'humour dans son ton et l'exagération, j'peux rien pour vous. https://t.co/7FFIn4eDu1

— Aymeric Parthonnaud (@P_Aymeric) August 12, 2023