Barbie : l'Algérie retire le film des cinémas pour «atteinte à la morale»

Un carton planétaire, ou presque. D’après plusieurs médias locaux, le film Barbie a été déprogrammé des toutes les salles de cinéma d’Algérie pour «atteinte à la morale», alors que le film de Greta Gerwig connaît un grand succès à travers le monde.

Un film subitement retiré des écrans algériens

Selon le site d'information en ligne 24H Algérie qui cite des «sources bien informées», le film a été déprogrammé de toutes les salles du pays pour «atteinte à la morale». Ce dimanche 13 août, les propriétaires des salles de cinéma ont modifié leurs programmes, supprimant la production américaine de la liste des films diffusés. Le distributeur a aussi annoncé la déprogrammation du film, sorti le 19 juillet en Algérie, sans précisions.

Le ministère algérien de la Culture, qui annonce habituellement les interdictions de films en précisant les raisons, est toujours silencieux, près de 48 heures après la déprogrammation du film, qui compte notamment Margot Robbie et Ryan Gosling en têtes d’affiche.

Barbie accusé de faire la propagande de l'homosexualité

Selon le média d’information TSA, «l’Algérie a fini par être gagnée par la polémique sur Barbie à cause de scènes destinées à un public adulte» et d'allusions à l'homosexualité. Une polémique qui s’est propagée dans de nombreux pays, notamment au Moyen et Proche-Orient.

Le Koweït a interdit, depuis le jeudi 10 août, la diffusion du film Barbie pour «atteinte à la morale publique», quelques heures après la demande d’interdiction de diffusion du film par le ministère libanais de la Culture, qui estimait que l’œuvre «faisait la promotion de l’homosexualité. Certains pays, à l’image du Qatar, ont décidé de ne pas le diffuser, sans donner d’information supplémentaire sur une potentielle diffusion dans les cinémas.

Un carton au box-office

Plus d’un mois après sa sortie, le phénomène Barbie ne s’arrête pas et reste encore en tête du box-office nord-américain, avec plus d’un milliard de dollars au box-office mondial. Un succès sur les écrans notamment dû à une importante campagne de marketing toute rose, comprenant les vêtements, les accessoires, mais également les célèbres poupées.

Des poupées commercialisées par le groupe américain Mattel qui connaissent un regain d’intérêt de la part des consommateurs.