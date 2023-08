The Boy and The Heron : les premières images du prochain film d'Hayao Miyazaki dévoilées

Sorti avec succès au Japon mi-juillet, les premières images du nouveau film d’animation d'Hayao Miyazaki, «The Boy and The Heron», ont été dévoilées sur les réseaux sociaux. Il sera présenté en avant-première au Festival International du Film de Toronto, le 7 septembre prochain.

Un projet entouré de mystère, que nous avions tout de même eu la chance de voir le jour de sa sortie, au Japon. Dépourvu de toute campagne promotionnelle – aucune bande-annonce ni affiche – le nouveau film d’animation d'Hayao Miyazaki (et son dernier), «The Boy and The Heron», titré «Et vous, comment vivez-vous ?» au Pays du soleil levant, a été lancé mi-juillet dans les salles nippones où il a rencontré un succès à la hauteur de l’attente des fans, 10 ans après «Le Vent se lève».

C’est via le compte X/Twitter de Fandango que les premières images de cette nouvelle production du Studio Ghibli, dont l’histoire suit «l’évolution psychologique d’un adolescent à travers des interactions avec ses amis et son oncle» selon le synopsis officiel, ont été dévoilées au reste du monde.

Check out our first look at Hayao Miyazaki's newest film, #TheBoyAndTheHeron.



In theaters later this year. pic.twitter.com/KKeMhE5isF — Fandango (@Fandango) August 14, 2023

Pour le moment, aucune date de sortie en France, ni ailleurs dans le monde, n’a été confirmée. On sait seulement que «The Boy and The Heron» a été sélectionné pour ouvrir la 48e édition du Festival International du Film de Toronto, qui débutera le 7 septembre prochain. Une première pour un film japonais. «Nous sommes honorés d'ouvrir le TIFF (Toronto International Film Festival, ndlr) avec l'œuvre de l'un des plus grands artistes du cinéma. Déjà acclamé au Japon, le nouveau film de Hayao Miyazaki est une histoire simple, traitant de la perte et de l'amour, et de la façon dont notre imagination nous élève», précise le communiqué.