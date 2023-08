Ocean's Eleven : tout savoir sur le prequel du film avec Ryan Gosling et Margot Robbie

Après une collaboration fructueuse à l’affiche de «Barbie», Margot Robbie et Ryan Gosling se donneront à nouveau la réplique dans le préquel d’«Ocean’s Eleven», le film à succès réalisé en 2001 par Steven Soderbergh. Et voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Un duo au sommet du glamour. Après avoir pulvérisé tous les records à l’affiche de «Barbie», Margot Robbie et Ryan Gosling partageront prochainement l’affiche du préquel d’«Ocean’s Eleven», le film réalisé en 2001 par Steven Soderbergh, avec Brad Pitt et George Clooney dans les rôles principaux. Voici tout ce que l’on sait à son propos.

De quoi parlera le préquel d’«Ocean’s Eleven» ?

Selon le réalisateur Jay Roach («Austin Powers», «Mon beau-père, mes parents et moi», «Scandale», etc.), le film sera inspiré du thriller réalisé par Alfred Hitchcock en 1955, «La Main au Collet», avec Grace Kelly et Cary Grant. Ou encore «Les Enchaînés» datant de 1946, avec Ingrid Bergman dans le rôle principal. Une partie de l’action se déroulera à Monte-Carlo, en 1962. Et se présente comme une histoire d’amour sur fond de cambriolage de haute volée.

«Le Grand Prix de Monaco servira de décors, avec un magnat qui y a accosté son yacht. Le film va coûter cher. Je voulais qu’il ait une touche ‘vieille école’. Margot m’a présenté le film comme une histoire d’amour épique d’autrefois avec de l’aventure et un cambriolage. C’est un film de cambriolage, mais c’est surtout une histoire d’amour. Et nous sommes tous deux inspirés par Hitchcock», a révélé le réalisateur à la journaliste Lindsey Bahr.

Qui sera au casting ?

Margot Robbie, qui sera également à la production, y incarnera le rôle principal avec Ryan Gosling. Les deux comédiens ont manifestement apprécié le temps passé ensemble sur le tournage de «Barbie», puisqu’ils ont pris la décision de se retrouver pour ce préquel d’«Ocean’s Eleven». Et cette fois, pour une histoire d’amour qui promet de donner des frissons au public. Faut-il avoir peur d’une lassitude des spectateurs pour ce duo ? Absolument pas, selon Jay Roach.

«Au départ, on s’est posé la question si cela ne risquait pas d’être bizarre de les avoir tous les deux de nouveau réuni après Barbie. Mais je pense qu’ils font partie de ces paires de comédiens qu’on a envie de voir et revoir. C’est un duo tellement, tellement puissant. Et il y aura ce suspens de savoir s’ils accepteront de collaborer, s’ils se feront assez confiance pour faire équipe dans le film. Et c’est romantique», explique-t-il. Aucun autre nom n’a été anoncé pour le moment.

Quelle est la date de sortie du film ?

La société Warner Bros. n’a pas encore dévoilé de date de sortie pour le préquel d’«Ocean’s Eleven». Selon le site américain Collider, le tournage devait débuter le 30 juin dernier, en France. La grève qui paralyse actuellement Hollywood bloque la quasi-totalité des productions. Il faudra donc attendre encore un moment avant de disposer d’une date précise.