Festivités du 15 août : feux d'artifices, 600 drones... Le Château de Versailles sublime son histoire au cours d'un spectacle inédit en France

Alors qu’il fête cette année ses 400 ans, le Château de Versailles a accueilli le public, ce mardi 15 août, à l’occasion des Nocturnes de Feu. Pour la première fois en France, le spectacle a mêlé des centaines de drones lumineux et des feux d'artifices, pour un résultat grandiose.

Des éclats de couleurs en pleine nuit. À l’occasion des fêtes du 15 août, 600 drones lumineux ont survolé le ciel peu nuageux du Château de Versailles, mêlés à des effets pyrotechniques, dans une ambiance festive et joyeuse, sous le regard ébahi de plus de 10.000 visiteurs venus de France et du monde entier pour admirer le spectacle.

Cet événement s’inscrit dans le cadre des Nocturnes de Feu. Il s’agit d’une nouveauté pour le Château de Versailles. «C’est une date exceptionnelle des Grandes Eaux Nocturnes. C’est une promenade déambulatoire dans le jardin royal du Château de Versailles. Tous les bosquets qui sont actuellement fermés au public sont exceptionnellement ouvert et mis en eaux, en musique et en lumière», a déclaré à CNEWS Nicolas Hustache, directeur de la communication de Château de Versailles Spectacles.

«En plus du feu d’artifice que l’on a l’habitude de voir à 22h50, on a plusieurs vols de drones qui sont proposés durant la soirée. Il faut savoir que c’est une première en France. On a la chance d’avoir, au total, 600 aéronefs qui ont fait une chorégraphie aérienne dans le ciel du Château de Versailles. En plus de cela, ce sont les drones qui ont tiré les feux d’artifices, et cela est tout à fait innovant», a-t-il ajouté.

Le Roi Soleil et Marie-Antoinette de retour au Château de Versailles

Bougies, jeux de lumières et musique baroque… Durant deux heures et demie, le Château a mis en avant son histoire et ses figures emblématiques. On retrouvait ainsi une représentation du Roi Soleil Louis XIV, ainsi que de celle qui fut guillotinée en 1793 place de la Révolution, devenue Place de la Concorde, Marie-Antoinette d’Autriche.

Venait ensuite un florilège d'ornements subtils et de formes architecturales grandioses issus du Château, dessinés par les aéronefs, à quatre reprises, jusqu'à la fin du show, à 22h50.

Une chorégraphie impressionnante qui a enchanté le public, venu en masse pour assister à cette première. Pour preuve, la multitude de téléphones portables braqués en direction du ballet d'aéronefs dansant au rythmes de la musique baroque.

Le spectacle, réalisé par le Groupe F, spécialisé dans la conception de spectacles vivants, s’inscrit également dans le cadre des festivités consacrées, depuis le début de l’année 2023, aux célébrations des 400 ans du Château de Versailles.

«Cette année est une date un peu particulière parce que l’on fête les 400 ans du Château de Versailles. On veut toujours proposer plus d’innovation dans nos spectacles», a indiqué Nicolas Hustache.

«Il y a du spectacle pour tous les publics»

Des artistes de feu et des magiciens, qui déambulaient partout à travers les immenses jardins du Château, étaient également présents pour ajouter à l'ambiance immersive.

À noter qu’avant le début des Grandes Eaux nocturnes, à 20h30, le public a pu participer aux Sérénades Royales. Un spectacle proposé jusqu’au 16 septembre prochain et réunissant comédiens, danseurs, escrimeurs et musiciens, dans les appartements et les galeries du Château.

Pour la suite, ce bijou du patrimoine français devrait continuer de rayonner dans l’Hexagone et à l’international. Durant toute l’année, 400 rendez-vous sont ainsi assurés. «Les Nocturnes de Feu, les Fêtes galantes et le bal masqué font partie de ces événements», a affirmé Nicolas Hustache, précisant que, prochainement, le Château va accueillir un événement majeur avec ses Nocturnes Électro. «On proposera le meilleur de la musique électro directement dans les bosquets. Ce sont des bandes sons qui vont être diffusées à la place de la musique baroque. Sans oulier une programmation d’exception à l’Opéra royal du Château de Versailles avec plus de 100 spectacles : de la musique classique, de la musique baroque, du ballet, du théâtre… Il y aura du spectacle pour tous les publics», a conclu Nicolas Hustache.