Bradley Cooper : les enfants du compositeur juif Leonard Bernstein défendent l'acteur après la polémique autour de sa prothèse nasale

Alors que Bradley Cooper fait polémique après être apparu portant une prothèse nasale dans la bande-annonce du film «Maestro», consacré à Leonard Bernstein, les enfants du légendaire compositeur juif ont pris la défense de l’acteur dans un communiqué.

Un soutien de taille. La famille du compositeur juif Leonard Bernstein a défendu mercredi la décision controversée de Bradley Cooper de porter une grosse prothèse nasale pour incarner le compositeur de «West Side Story», dans un nouveau film.

L'acteur américain, qui a écrit et réalisé lui-même «Maestro», dans lequel il incarne Leonard Bernstein, a fait polémique cette semaine lorsque la bande-annonce a été publiée en ligne.

Il a été accusé d'alimenter les stéréotypes sur les Juifs en affichant un faux nez proéminent. Certains détracteurs ont dénoncé ce choix artistique en l'assimilant au «Blackface», cette pratique longtemps utilisée par les acteurs blancs, qui se noircissaient le visage pour incarner des rôles d'hommes noirs. Ils estiment ainsi que Bradley Cooper se rend coupable de «Jewface».

Des attaques que ne partagent pas les trois enfants du légendaire chef d’orchestre, qui ont soutenu l'acteur sur le réseau social X - anciennement Twitter.

Ils affirment être «parfaitement d'accord» avec la décision de Bradley Cooper «d'utiliser des artifices pour amplifier sa ressemblance» avec leur père.

«Il se trouve que Leonard Bernstein avait un beau et gros nez», ont réagi Jamie, Alexander et Nina Bernstein dans leur communiqué. «Nous sommes également certains que notre père n'aurait pas eu de problème avec cela», ont fait savoir ses descendants, précisant que Bradley Cooper les avait inclus tous les trois «à chaque étape de son incroyable voyage alors qu'il réalisait son film sur notre père».

«Cela nous brise le cœur de voir des représentations erronées ou des malentendus sur ses efforts», ont-ils ajouté, mettant en avant «l’engagement» de l’acteur. Pour eux, les critiques sont plutôt «une tentative malhonnête de rabaisser d'un cran une personne qui a réussi - une pratique que nous avons trop souvent observée à l'encontre de notre propre père.»

(2/6) We were touched to the core to witness the depth of his commitment, his loving embrace of our father's music, and the sheer open-hearted joy he brought to his exploration. It breaks our hearts to see any misrepresentations or misunderstandings of his efforts. pic.twitter.com/vM8VXwLQ8A

— Leonard Bernstein (@LennyBernstein) August 16, 2023