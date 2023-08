La Nonne : la comédienne principale porte plainte contre Warner Bros.

La comédienne Bonnie Aarons vient de porter plainte contre les sociétés de productions de la saga horrifique «La Nonne», dont Warner Bros., pour ne pas avoir respecté les clauses du contrat concernant le partage des revenus financiers liés aux produits dérivés.

Elle réclame sa part du gâteau. Selon une information relayée par le site américain The Hollywood Reporter, la comédienne Bonnie Aarons - connue pour incarner le personnage démoniaque dans la saga horrifique «La Nonne» - vient de déposer une plainte contre Warner Bros., New Line Cinemas et Scope Productions, qu’elle accuse de ne pas respecter les clauses du contrat concernant le partage des revenus financiers liés aux produits dérivés.

L’actrice a été payée 71.500 dollars pour jouer dans «La Nonne», le spin-off du film d’horreur «Conjuring 2 : le cas Enfield», qui a engendré plus de 365 millions de dollars de recettes sur un budget de 22 millions de dollars. Le contrat de Bonnie Aarons stipulait qu’elle était en droit de toucher un bonus de 175.000 dollars en fonction des entrées enregistrées par le film et les revenus générés par les produits dérivés exploitant l’image de son personnage. La comédienne affirme dans sa plainte que les sociétés de productions cachent et/ou sous-évaluent sciemment les bénéfices afin d’éviter de la payer.

«Au lieu de présenter une comptabilité et une rémunérations transparentes, Warners Bros. cachent et maintient dans l’ombre la véritable part des bénéfices qui revient à Madame Aarons, tout en continuant à exploiter son image», précise la plainte, selon The Hollywood Reporter, qui dénonce une rupture illégale du contrat. Pour le moment, les sociétés de production visées ne se sont pas exprimées à ce propos.