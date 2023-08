Voici les 5 meilleurs films du 21e siècle selon le Hollywood Reporter

Le magazine américain The Hollywood Reporter a récemment dressé le classement des 50 meilleurs films du 21 siècle. Voici les 5 longs métrages qui arrivent en tête.

Alors que plusieurs longs métrages post pandémie ont redonné un peu de souffle à l’industrie cinématographique à l’instar de «Barbie» cet été, ou «Avatar 2», l’année dernière, quels films ont marqué le premier quart du 21e siècle ? Un peu avant l’heure, les critiques de The Hollywood Reporter ont établi le palmarès des meilleurs films sortis entre 2000 et 2021. La réalisatrice française Agnès Varda figure dans ce top 5.

«Mulholland Drive», de David Lynch (2001)

Récompensé du prix de la mise en scène à Cannes en 2001 et du César du meilleur film étranger l'année suivante, «Mulholland Drive» de David Lynch se hisse en cinquième position. Entré au panthéon des chefs d'œuvre pour nombre de cinéphiles, ce thriller psychologique avec Naomi Watts et Laura Harring met en scène une femme amnésique ayant survécu à un accident de voiture. Alors qu'une jeune actrice aspirant à la célébrité la découvre terrifiée, les deux femmes vont tenter de comprendre ce qui s'est passé, entre énigmes et indices.

«Zodiac», de David Fincher (2007)

Campé par Mark Ruffalo, Jake Gyllenhaal, Anthony Edwards et Robert Downey Jr., «Zodiac» de David Fincher figure en très bonne position. Dans ce thriller captivant, le réalisateur de «Seven», «Fight Club» ou encore «L'Etrange histoire de Benjamin Button» met en scène la traque d'un tueur en série, spécialiste des messages cryptés jouant au chat et à la souris avec la presse et la police, et ayant réellement sévi dans les années 1960 dans la région de San Francisco. Une traque devenue obsessionnelle pour ceux qui la menèrent à l'instar de Robert Graysmith, dessinateur de presse interprété à l'écran par Jake Gyllenhaal.

«Les Glaneurs et la glaneuse», d’Agnès Varda (2000)

L'une des œuvres de l'emblématique cinéaste de la Nouvelle Vague Agnès Varda, disparue en mars 2019, se hisse à la troisième place de ce classement. Il s'agit du documentaire «Les glaneurs et la glaneuse», qui suit et rend hommage aux glaneurs, qui par nécessité ou par choix récupèrent et ramassent ce que la société jette.

«Inside Llewyn Davis», de Joel et Ethan Coen (2013)

Sorti en 2013, le dix-huitième film des frères Coen se classe second. Avec «Inside Llewyn Davis», les réalisateurs de «Fargo», «The Big Lebowski» ou encore «No country for old men» dressent, sur une semaine, le portrait d'un jeune musicien folk au début des années 1960 à Greenwich village alors qu'il tente de percer, vivotant comme il peut, allant de déconvenue en déconvenue. Le film décroche en 2013 le Grand Prix du festival de Cannes.

«Yi Yi», d’Edward Yang (2000)

Le long métrage du réalisateur taïwanais Edward Yang, décédé en 2007, arrive en tête. Récompensé du prix de la mise en scène au festival de Cannes en 2000, «Yi Yi» raconte l'histoire d'une famille taïwanaise emmenée par NJ, quadragénaire, père de deux enfants, qui a 40 ans décide de retrouver son amour de jeunesse.