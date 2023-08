Gaston Lagaffe : un album inédit avec un nouveau dessinateur sortira le 22 novembre

Le nouveau tome des aventures de Gaston Lagaffe va sortir le 22 novembre prochain, selon l'annonce de son éditeur Dupuis. De quoi mettre fin au conflit qui opposait ce dernier à la fille de l'auteur Franquin, père du héros culte.

Le serpent de mer arrive au terme de son périple. Annoncée depuis le 17 mars 2022, la sortie du 22e tome des aventures de Gaston Lagaffe, l'employé à la paresse légendaire, aura lieu le 22 novembre prochain, ont annoncé ce mardi les éditions Dupuis. Il s'agira du premier album inédit depuis «Gaffe à Lagaffe», ultime tome publié par l'auteur original Franquin (1924-1997), en 1996.

Intitulé «Le Retour de Lagaffe», l'album de 48 pages est signé du dessinateur canadien Delaf, de son vrai nom Marc Delafontaine. Ce dernier a dès le départ affiché sa volonté de rester au plus près du style original, annonçant avoir répertorié soigneusement toutes ses attitudes et caractéristiques, ainsi que tout son environnement, avant de l'immerger dans des situations plus modernes. Et après avoir constitué une base de données de 10.000 fichiers à partir de l'œuvre originale, il faut bien admettre que son dessin copie à la perfection celui de Franquin.

Un contentieux menaçait la sortie

Mais ce 22e tome des aventures du héros idéaliste anti-productiviste, né en 1957, a longtemps vu sa sortie menacée par un contentieux initié par la fille d'André Franquin, Isabelle. En tant qu'ayant droit, elle avait demandé d'arrêter le projet dès qu'elle en avait été informée début 2022. Elle expliquait ainsi que son père avait «toujours exprimé de son vivant, de manière continue et répétée, sa volonté que Gaston ne lui survive pas sous le crayon d'un autre dessinateur».

Stéphane Beaujean, le directeur éditorial de Dupuis, avait lui-même reconnu l'an passé que «Franquin s'est exprimé plusieurs fois publiquement pour dire qu'il ne souhaitait pas qu'on reprenne Gaston», et que sa fille «s'y est opposée par oral».

Pour trancher le différend, les éditions Dupuis et Mme Franquin avaient opté pour un arbitrage privé, en l'occurrence celui d'un avocat de Bruxelles. L'arbitrage, une procédure qui n'est pas susceptible d'appel, avait finalement conclu fin mai que Lagaffe pouvait renaître «à condition de solliciter l’approbation préalable d’Isabelle Franquin selon les formes prévues dans un contrat conclu entre parties en 2016».

«Le projet de Gaston par Delaf n’a pas été approuvé par Isabelle Franquin» et «le droit moral» qu'exerce cette dernière «ressort intact», était-il stipulé. «Son accord est indispensable pour toute nouvelle création, en ce compris sur le choix de l'auteur», avait insiste l'arbitre d'après le communiqué, qui précisait que «tout refus de sa part doit être justifié par des motifs éthiques ou artistiques».

Pas de quoi empêcher donc la sortie de ce nouveau tome, prévu pour être diffusé à 1,2 million d'exemplaires et vendu 12,50 euros.