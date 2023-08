Superman : Paul Newman, Caitlyn Jenner, Mohamed Ali... Voici la liste des stars envisagées pour le rôle dans les années 1970

En 1978, Christopher Reeve héritait du personnage de Superman dans le film original, et dans les suites. Le comédien a obtenu le rôle de sa vie après un casting où plusieurs acteurs célèbres – et pas seulement – avaient été envisagés pour incarner le superhéros à l’écran.

Plusieurs stars pour un seul rôle. Alors que James Gunn travaille actuellement sur le film «Superman : Legacy» avec David Corenswet (Hollywood) dans le rôle de l’homme d’acier, il est important de rappeler que le premier long métrage consacré au superhéros de DC Comics réalisé en 1978, a constitué une longue liste de prétendants pour l’incarnation du personnage à l’écran, avant que Christopher Reeve ne soit finalement retenu.

Le producteur Ilya Salkind avait ainsi dévoilé au site américain Fox News les noms des comédiens qui, à l’époque, avaient été considéré pour le rôle. On y apprend par exemple que Sylvester Stallone, qui venait de connaître un succès planétaire avec «Rocky», a fait des pieds et des mains pour essayer de s’emparer de la cape rouge. «Mais il n’était pas fait pour le rôle», lance le producteur.

Des suggestions étonnantes

Aussi, DC Comics avait établi une liste avec les noms de tous ceux qui étaient considérés comme susceptibles de pouvoir incarner Superman, dont Al Pacino et Dustin Hoffman. Robert Redford et Clint Eastwood auraient refusé le rôle. Paul Newman, Warren Beatty, Nick Nolte, James Caan, Jon Voight, Burt Reynolds, Charles Bronson, et Steve McQueen figuraient également parmi les acteurs sérieusement envisagés.

Plus étonnant, le chanteur Neil Diamond avait exprimé son souhait d’hériter du rôle, avant d’être mis à l’écart. Fraîchement médaillé d’or aux Jeux Olympiques de 1976, Bruce Jenner – aujourd’hui Caitlyn Jenner – est allé jusqu’à passer les auditions en costume, «mais c’était un mauvais comédien», tranche Ilya Salkind. Ce dernier a également révélé au site américain The Hollywood Reporter que Mohamed Ali figurait sur cette liste. DC Comics sortira un numéro intitulé «Superman vs. Muhammad Ali» en 1978, après que la légende de la boxe ait été, lui aussi, exclu de la sélection.