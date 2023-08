Catch : Bray Wyatt, star de la WWE, est décédé à l'âge de 36 ans

Bray Wyatt, Windham Lawrence Rotunda de son vrai nom, est décédé ce jeudi d’une crise cardiaque à l'âge de 36 ans. Véritable star de la WWE, le catcheur avait remporté tous les titres majeurs de cette organisation.

Une figure de la WWE s’est éteinte. Ce jeudi, le catcheur américain Bray Wyatt, 36 ans, est décédé des suites d'une crise cardiaque. Véritable star de la World Wrestling Entertainment (WWE), Bray Wyatt souffrait depuis plusieurs mois d’une forme grave du Covid-19, ayant entraîné plusieurs complications au niveau de son coeur.

WWE is saddened to learn that Windham Rotunda, also known as Bray Wyatt, passed away on Thursday, Aug. 24, at age 36. WWE extends its condolences to Rotunda’s family, friends and fans. pic.twitter.com/pabVuaKlnP

Son dernier combat datait du 28 janvier 2023., où il s'était imposé face à L.A Knight.

Bien que malade, Bray Wyatt avait pour ambition de remonter sur le ring. Son décès a plongé le monde du catch en deuil. Plusieurs hommages lui ont été rendus, notamment par «The Rock», de son vrai nom Dwayne Johnson, qui a été catcheur avant de débuter sa carrière d’acteur.

Im heartbroken over the news of Bray Wyatt’s passing. Always had tremendous respect and love for him and the Rotunda family. Loved his presence, promos, in ring work and connection with @wwe universe.



Very unique, cool and rare character, which is hard to create in our crazy… pic.twitter.com/i9zlbJIOL3

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 24, 2023