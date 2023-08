«Dune 2» : on connaît la nouvelle date de sortie du film avec Timothée Chalamet

Alors qu’il devait sortir sur les écrans français le 1er novembre prochain, le film événement «Dune : deuxième partie», avec Timothée Chalamet et Zendaya, sera finalement dévoilé en mars 2024.

Les fans devront prendre leur mal en patience. En raison de la grève des acteurs et des scénaristes qui sévit à Hollywood, le deuxième volet de la saga «Dune» réalisé par Denis Villeneuve, et dont la sortie était initialement prévue pour le mois de novembre prochain, ne sera finalement dévoilé qu’en mars 2024, ont annoncé jeudi les studios Warner Bros.

Difficile en effet d’assurer la promotion à travers le monde de cette adaptation SF du roman culte de Frank Herbert sans ses têtes d’affiche, à l’instar du comédien franco-américain Timothée Chalamet, qui reprend le rôle de Paul Atreides.

Dans «Dune : deuxième partie», le héros s’unit aux Fremen et à Chani, campée par Zendaya, pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille : la maison Harkonnen. Rebecca Ferguson et Javier Bardem seront aussi de la partie, tout comme Austin Butler («Elvis»), que l'on découvre dans la peau de Feyd-Rautha, le rival de Paul Atreides. Léa Seydoux, Florence Pugh et Christopher Walken figurent également au casting.