Gilbert Bécaud : «Le chanteur et le papa étaient vraiment deux personnes différentes», raconte sa fille Émily

Un concert hommage à Gilbert Bécaud, intitulé «Et maintenant», sera donné le 17 septembre prochain à L’Olympia, où cette légende de la chanson française s’est produit plus de trente fois. Et l’une des filles du chanteur, Émily Bécaud, fera partie du spectacle. Elle nous livre tous les détails de cette soirée spéciale et dévoile quelques anecdotes inédites sur son père.

Sur scène, c’est le chanteur Jules Grison qui va interpréter les plus grandes chansons de Gilbert Bécaud. Que ressentez-vous quand vous l’écoutez chanter ?

De la fierté. Je suis ravie que Jules Grison fasse revivre les chansons de mon père, et il chante très bien. C'est important pour moi que le public de mon papa puisse partager l’amour de sa musique. Et j’avais besoin de rendre hommage à mon papa, et à l'artiste.

Avec quelle(s) chanson(s) allez-vous lui rendre hommage ?

Je vais notamment reprendre le titre «My emotions», en duo virtuel avec papa. Je sais déjà que je vais avoir beaucoup d’émotion. Je suis heureuse de pouvoir partager cette musique avec lui. En l’interprétant sur scène le jour J, je risque de pleurer.

Disparu en 2001, Gilbert Bécaud, alias «M. 100 000 Volts», a signé plus de 650 chansons. Comment avez-vous procédé pour choisir celles qui seront jouées lors de ce spectacle ?

On a sélectionné les chansons que papa aimait tout particulièrement chanter à L’Olympia : «Et maintenant», «La solitude, ça n’existe pas», «Le Petit Oiseau de toutes les couleurs», «Je reviens te chercher», «Nathalie»… Toutes ses grandes chansons seront interprétées, et pas seulement par Jules Grison.

C’est-à-dire ? Il y aura des invités ?

Oui, il y aura plusieurs invités : Julie Zenatti, Adamo, Sheila, Claude Lemesle, Yves Jamait, mais aussi la chanteuse Nicoletta.

La France a un petit peu oublié mon papa.

Quel genre de papa était Gilbert Bécaud ?

Le chanteur et le papa étaient vraiment deux personnes différentes. Le chanteur était carré, rigoureux, ça filait droit. Et le papa, c’était tout le contraire. Il était rigolo, bordélique, ça allait dans tous les sens. A la maison, il y avait de la détente, de la joie et du bonheur.

Est-ce que vous trouvez que la France a oublié Gilbert Bécaud ?

La France a un petit peu oublié mon papa. Mais il revient tout doucement, et il le mérite. Il était connu mondialement, et il cartonne toujours dans plusieurs pays. Les gens continuent de l’écouter, et j’en suis très fière.

Produit par Gil Marsalla, ce spectacle aura lieu à L’Olympia, et ce n’est pas un hasard...

En effet, il s'est produit à L'Olympia 33 fois, deux mois de suite à chaque fois. C’est énorme. Cette salle était un peu sa deuxième maison, et le 17 septembre, il va enfin la retrouver, le temps d'une soirée.

Une nouvelle version de 'Et maintenant', en français et en portugais.

Vous êtes vous-même chanteuse. C’est votre père qui vous a transmis le goût de la musique et de la scène ?

C'est lui. Je chante depuis mon plus jeune âge. Quand j'ai interprété ma première chanson, «Manana, c’est carnaval», j’avais 4 ou 5 ans. Je suis tombée dans la musique comme Obélix dans sa marmite et depuis, je n’ai jamais arrêté.

Vous allez d’ailleurs bientôt sortir un nouveau single…

Oui, j’ai enregistré un single avec une grande cantatrice portugaise, Angela Silva. Il s’agit d’une nouvelle version de la chanson «Et maintenant», en français et en portugais. Ce single en fado sortira le 15 septembre prochain.

«Et maintenant», le 17 septembre, à 17h, Olympia (Paris 9e), à partir de 42 € le billet.