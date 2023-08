Mostra de Venise 2023 : films en compétition, jury, stars... Tout savoir sur la 80e édition

Au cœur de la cité des Doges, la 80e édition de la Mostra de Venise se déroulera du 30 août au 9 septembre. Le célèbre festival promet un beau programme, qui pourrait néanmoins être perturbé en raison de la grève des acteurs et scénaristes à Hollywood.

C’est l’un des grands rendez-vous du 7e art dans le monde. Devenue l’antichambre des Oscars, la Mostra de Venise, dont la 80e édition se tiendra du 30 août au 9 septembre, accueillera la crème du cinéma avec vingt-trois films en compétition.

Parmi eux, «Maestro» de et avec Bradley Cooper dédié au compositeur Leonard Bernstein, le biopic «Ferrari» de Michael Mann avec Adam Driver, le thriller «The Killer» de David Fincher, porté par Michael Fassbender et «Priscilla» de Sofia Coppola sur la compagne d’Elvis Presley. On retrouvera également «Pauvres créatures» de Yorgos Lantimos, «Memory» de Michel Franco avec Jessica Chastain, «Evil Does Not Exist» de Ryûsuke Hamaguchi, «Io Capitano» de Matteo Garrone, ou encore «El Conde» de Pablo Larrain.

A noter que trois longs-métrages français seront en lice pour décrocher le Lion d’or : Stéphane Brizé avec «Hors-saison», Bertrand Bonello avec «La bête» et Luc Besson avec «Dogman». La présence de ce dernier, qui a été accusé de viols mais a bénéficié d’un non-lieu, fait polémique, tout comme la participation hors compétition de Roman Polanski et Woody Allen. Le premier présentera son nouveau film «The Palace», le second «Coup de chance», tourné intégralement en français.

Damien Chazelle, président du jury

Pour établir le palmarès de cette édition 2023, le réalisateur franco-américain Damien Chazelle, président du jury, sera entouré de Laura Poitras, sacrée l’an dernier du Lion d’or pour son documentaire «Toute la beauté et le sang versé», de la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion, de la cinéaste française Mia Hansen-Løve, et de l’actrice chinoise Shu Qi. Le réalisateur italien Gabriele Mainetti, le scénariste et cinéaste irlandais Martin McDonagh, l’acteur palestinien Saleh Bakri et le cinéaste argentin Santiago Mitre complèteront le jury.

La cinéaste française Alice Diop, 44 ans, présidera pour sa part le jury de la meilleure première œuvre, qui décernera le Lion du Futur, qu'elle a elle-même remporté en 2022 avec en prime le Grand Prix du jury pour son premier long-métrage de fiction, «Saint-Omer». Concernant le jury de la section parallèle Orizzonti («Horizons»), il sera présidé par l'Italien Jonas Carpignano, 39 ans, auteur de «Mediterranea» (2015), présenté à la Semaine de la Critique à Cannes, et de «A Ciambra» (2017).

En raison de la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood, la liste des stars attendues sur le tapis rouge pourrait connaître quelques bouleversements. Rappelons que le film «Challengers» de Luca Guadagnino, avec Zendaya, Josh O'Connor et Mike Faist, qui devait faire l’ouverture de la Mostra de Venise, a été remplacé par «Comandante» du réalisateur italien Edoardo De Angelis.

Mais il y a fort à parier que Wes Anderson, dont le long-métrage «The wonderful world of Henry Sugar» est présenté hors compétition, fera le déplacement. Le réalisateur américain recevra en effet le Cartier Glory to the Filmmaker de cette 80e édition.