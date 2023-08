Rentrée théâtrale 2023 : voici les 9 pièces les plus attendues à Paris en septembre

La rentrée théâtrale s’annonce prometteuse. Dès le mois prochain, les stars investiront les planches, avec à la clef de belles surprises.

Parmi elles, le retour de Sophie Marceau au théâtre, l'adaptation de «Ruy Blas» par Jacques Weber avec Kad Merad, la première pièce de Stéphane de Groodt, la dernière création de Sébastien Thiéry avec Yvan Atal ou encore plusieurs duo inédits. Muriel Robin et Pierre Arditi seront notamment réunis pour la première fois sur scène, comme les sœurs Emmanuelle et Mathilde Seigner, qui se feront face respectivement dans les rôles de Marilyn Monroe et Simone Signoret.

Sami Bouajila seul en scène

L'acteur Sami Bouajila fait sa rentrée seul en scène. Après avoir donné la réplique à Audrey Dana dans «Ring» de Léonore Confino il y a dix ans, l'artiste aux deux César a, de nouveau, rendez-vous avec les planches dans «Un Prince». Le récit poignant d'un homme vivant dans la rue, et à travers lui l'histoire d'un fils et de son père, entre la France et l'Algérie. Un texte d'Emilie Frèche.

«Un prince», du 1er au 30 septembre, Théâtre de l'Œuvre.

Yvan Attal a rendez-vous avec l'univers de Sébastien Thiéry

Cinq après avoir donné vie sur les planches à la pièce de Florian Zeller «Le Fils», qui lui a valu une nomination aux Molières dans la catégorie meilleur comédien en 2018, Yvan Attal est de retour sur scène. Pour son troisième rôle au théâtre, il partage l'affiche avec Noémie Lvovsky, et investit avec «Vidéo Club» l'univers toujours teinté d'absurde et d'humour de Sébastien Thiéry (Cochon d'Inde, Momo, Deux hommes tous nus).

L'histoire d'un couple, marié depuis 25 ans, qui un jour découvre qu'une webcam les filme en direct à leur insu. Ils reçoivent alors des vidéos les montrant respectivement dans des situations loin d'être à leur avantage. Entre mensonge et trahison... connait-on vraiment la personne avec qui l'on vit ?

«Vidéo Club», à partir du 14 septembre, Théâtre Antoine.

Les sœurs Seigner donnent vie à une histoire mythique

Emmanuelle et Mathilde Seigner s'apprêtent à jouer pour la première fois ensemble dans «Bungalow 21». Une pièce originale signée Eric-Emmanuel Schmitt, d'après une idée du petit-fils de Simone Signoret, Benjamin Castaldi, qui plonge dans l'intimité de deux couples mythiques, celui de Simone Signoret et Yves Montand, et d'autre part de Marilyn Monroe et Arthur Miller en 1960, alors qu'Yves Montand et Marilyn tournent ensemble «Le Milliardaire», avant d'entretenir une liaison. Une histoire d'amour et de pardon dans laquelle les deux sœurs, mises en scène par Jérémie Lippmann, se feront face.

«Bungalow 21», à partir du 14 septembre, Théâtre de la Madeleine.

Sophie Marceau fait son retour au théâtre

A 56 ans, Sophie Marceau s'apprête à remonter sur scène pour la quatrième fois de sa carrière dans «La note», d'Audrey Schebat. Dans le rôle d'une pianiste de renommée internationale, l'actrice, récompensée du Molière de la révélation théâtrale en 1991 pour «Eurydice» de Jean Anouilh, donnera la réplique à François Berléand. Alors que ce dernier campera un psychanalyste sur le point de la quitter sans même laisser un petit mot, l'heure des comptes a sonné.

«La Note», à partir du 27 septembre, Théâtre des Bouffes Parisiens.

Muriel Robin et Pierre Arditi forment un duo inédit

Après avoir fait monter pour la première fois sur scène sa compagne Vanessa Paradis dans «Maman», Samuel Benchetrit réunit dans sa nouvelle pièce «Lapin» un duo inédit. Alors qu'ils ne se sont jusqu'alors jamais donné la réplique au théâtre, Muriel Robin et Pierre Arditi partageront l'affiche de ce texte mystérieux. Une pièce les mettant en scène un lundi, soir de relâche, où ils ont pris l'habitude de dîner ensemble chez Pierre Arditi pour partager leur amitié. Sauf que ce soir, ils réalisent pour la première fois qu'ils ne sont pas seuls.

«Lapin», à partir du 21 septembre, Théâtre Edouard VI.

Patrick Chesnais et Nicolas Briançon réunis autour de l'affaire Sunny

Patrick Chesnais et Nicolas Briançon vont se confronter sur scène dans «Le mystère Sunny», une pièce inspirée de la véritable affaire Claus von Bülow, accusé en 1981 du meurtre de sa femme Sunny, restée dans le coma des dizaines d'années. Un procès finalement gagné par Claus von Bülow après avoir fait appel. Sur scène, Alain Teulié imagine dans cette pièce les retrouvailles entre Claus von Bülow, venu rendre visite à Alan Dershowitz, l'avocat qui l'a fait acquitter dix ans auparavant. Une visite qui intrigue ce dernier. Pourquoi est-il venu ? Va-t-il lui avouer le meurtre de son épouse ?

«Le mystère Sunny», à partir du 12 septembre, Théâtre Montparnasse.

Jacques Weber et Kad Merad se donnent la réplique dans «Ruy Blas»

Amoureux des grands textes, Jacques Weber monte en cette rentrée «Ruy Blas» de Victor Hugo. Le comédien, qui se glisse également dans le rôle du machiavélique Don Salluste, s'entoure sur scène de Kad Merad (Don César), Basile Larie (Ruy Blas) et de la comédienne Stéphane Caillard dans celui de la reine pour donner une version moderne de ce drame romantique, récit d'une vengeance à la cour d'Espagne.

«Ruy Blas», à partir du 27 septembre, Théâtre Marigny.

Vincent Dedienne de retour dans une pièce de troupe

Electron libre, Vincent Dedienne aime passer du seul en scène au théâtre de troupe. Après deux Molières de l'humour («S'il se passe quelque chose», «Un soir de gala»), ponctués d'une nomination dans la catégorie meilleur comédien pour sa performance dans le classique de Marivaux «Le jeu de l'amour et du hasard», le comédien fait sa rentrée bien entouré dans le chef d'œuvre de Labiche, «Un chapeau de paille d'Italie».

Une comédie chorale rocambolesque portée par dix-huit comédiens, entraînés dans une course contre la montre pour retrouver un chapeau de paille. Un classique dirigé par Alain Françon et interprété par un casting 5 étoiles avec notamment Anne Benoît, Emmanuelle Bougerol ou encore Eric Berger (Tanguy), sur la musique de Feu ! Chatterton.

«Un chapeau de paille d'Italie», à partir du 27 septembre, Théâtre de la Porte Saint-Martin.

Eric Elmosnino dans la première pièce de Stéphane de Groodt

Touche-à-tout, Stéphane de Groodt s'est lancé un nouveau challenge et dévoilera fin septembre sa première pièce. Un texte intitulé «Un léger Doute», qui brouille les pistes entre théâtre et réalité, offrant une virée en absurdie, comme a toujours aimé le faire le Belge. Un auteur qui monte également sur scène et donnera la réplique à Eric Elmosnino, Constance Dollé et Bérangère Mcneese, sous la houlette de Jérémie Lippmann.

«Un léger doute», à partir du 29 septembre, Théâtre de la Renaissance.