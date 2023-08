«Elle a dit une connerie, ça arrive à tout le monde» : Michel Sardou réagit aux propos polémiques de Juliette Armanet

Le chanteur Michel Sardou s'est exprimé ce lundi 28 août sur les ondes d'Europe 1 à propos de la polémique déclenchée par les propos de Juliette Armanet sur sa chanson «Les Lacs du Connemara».

Une polémique inutile, selon lui. Interrogé par Pascal Praud sur Europe 1, l’emblématique chanteur Michel Sardou s’est exprimé sur la polémique après les propos de la chanteuse Juliette Armanet sur Les lacs du Connemara.

« Elle a dit une connerie, ça arrive à tout le monde », réagit Michel Sardou après les déclarations de la chanteuse Juliette Armanet sur la chanson Les lacs du Connemara #PascalPraudEtVous #Europe1 pic.twitter.com/3OauYMzaQx — Europe 1 (@Europe1) August 28, 2023

Des excuses de la part de Juliette Armanet

«Je ne connais pas cette jeune femme. Elle a dit une connerie, ça arrive à tout le monde, à moi aussi, à toi aussi», a déclaré l’artiste. «Elle m’a envoyé un mail très gentil où elle s’excuse et je lui ai répondu avec un mail très gentil où je lui ai dit que je n’ai pas raison de lui en vouloir», a ajouté Michel Sardou, expliquant qu’il ne comprenait pas pourquoi cette polémique prenait une «telle proportion et que cela dure si longtemps».

«Ce n’est jamais que l’histoire d’un mariage irlandais, je ne vois pas ce qu’il y a de polémique là-dedans», a indiqué le chanteur de 76 ans à propos de son titre incontournable, publié en 1981.

«On a le droit d’aimer ou de ne pas aimer mes chansons, nous sommes dans un pays libre. J’écris pour plaire à un maximum de public que possible, mais il est évident que des gens ne l’aimeront pas. Cela ne vaut pas la peine de déclencher une polémique ridicule où on ne sait pas de quoi on parle», a conclu Michel Sardou.