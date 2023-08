Florence Welch révèle avoir annulé sa venue à Rock en Seine en raison d'une opération qui lui a sauvé la vie

Après avoir annulé son concert à Rock en Seine pour des «raisons de santé», la chanteuse de Florence and the Machine, Forence Welch, révèle avoir subi une opération chirurgicale d'urgence.

Florence Welch sort du silence. Six jours après avoir annulé sa performance au festival Rock en Seine en raison de son état de santé, l'artiste a donné hier de ses nouvelles sur les réseaux. La chanteuse du groupe Florence and the Machine a expliqué avoir subi une «opération chirurgicale d’urgence qui lui a sauvé la vie».

«Je suis vraiment désolée d'avoir dû annuler les deux derniers spectacles», a expliqué l’artiste qui en novembre 2022 avait déjà dû reporter son «Dance Fever Tour» après s’être cassée le pied lors d’un concert. «Mes pieds vont bien», a-telle poursuivi avant de revenir sur les raisons qui l’ont empêchée de monter sur scène le 26 août dernier à Paris.

Une intervention en urgence

«J’ai dû subir une intervention chirurgicale d'urgence pour des raisons que je ne me sens pas encore assez forte pour aborder, mais cela m'a sauvé la vie», continue la chanteuse de 37 ans, avant de poursuivre : «Autant dire que j’aurais aimé que les chansons soient moins précises dans leurs prédictions. Mais la créativité est un moyen de faire face, la mythologie est un moyen de donner un sens. Et le sombre conte de fées de Dance Fever, avec toutes ses étranges prophéties, me fournira la force et la catharsis dont j'ai tant besoin en ce moment», conclut-elle, énigmatique.

Florence Welch sera toutefois de retour sur scène pour clore la tournée «Dance Fever» à Lisbonne et à Malaga, a-t-elle assuré. Deux concerts prévus les 1er et 2 septembre prochains, où elle prévient : je ne pourrai peut-être pas trop sauter, mais vous le ferez pour moi».